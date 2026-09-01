Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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01.09.2026 09:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Vormittag mit Verlusten
Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Flughafen Zürich-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 207,60 CHF ab.
Die Flughafen Zürich-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 207,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'152 Punkten steht. Die Flughafen Zürich-Aktie gab in der Spitze bis auf 206,40 CHF nach. Bei 208,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'780 Flughafen Zürich-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,42 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.08.2026 Kursverluste bis auf 206,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 8,50 CHF an Flughafen Zürich-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,81 CHF aus.
Am 05.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Flughafen Zürich veröffentlicht werden. Am 10.03.2028 wird Flughafen Zürich schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,31 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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