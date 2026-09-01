Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich stabilisiert sich am Dienstagnachmittag

Zum Vortag unverändert notierte die Flughafen Zürich-Aktie um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 208,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'129 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 211,00 CHF. Die Flughafen Zürich-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 206,40 CHF ab. Bei 208,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 19'683 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 266,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,68 Prozent könnte die Flughafen Zürich-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 206,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 1,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 8,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,81 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Flughafen Zürich rechnen Experten am 10.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Flughafen Zürich-Gewinn in Höhe von 10,31 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Flughafen Zürich-Aktie

Flughafen Zürich-Aktie sackt dennoch ab: Mehr Umsatz und Gewinn

Flughafen Zürich-Aktie verliert: Swiss baut Lounge-Angebot aus

Flughafen Zürich-Aktie gewinnt: Pünktlichkeit verbessert sich - Swiss stagniert