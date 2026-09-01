Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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01.09.2026 12:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich zeigt sich am Mittag freundlich
Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Flughafen Zürich-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 209,60 CHF zu.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Flughafen Zürich zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 209,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'026 Punkten tendiert. Bei 211,00 CHF erreichte die Flughafen Zürich-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 208,40 CHF. Der Tagesumsatz der Flughafen Zürich-Aktie belief sich zuletzt auf 13'456 Aktien.
Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 266,60 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,19 Prozent könnte die Flughafen Zürich-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 206,20 CHF ab. Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 1,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,81 CHF. Im Vorjahr erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre 8,50 CHF je Wertpapier.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Flughafen Zürich wird am 05.03.2027 gerechnet. Flughafen Zürich dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.03.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Flughafen Zürich-Gewinn in Höhe von 10,31 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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