Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag mit Aufschlag

Die Flughafen Zürich-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 04:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 187,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 14'909 Punkten steht. Die Flughafen Zürich-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 188,60 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 186,70 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 26'751 Flughafen Zürich-Aktien.

Am 26.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,80 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Flughafen Zürich-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 160,50 CHF am 28.03.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,22 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Flughafen Zürich-Aktionäre betrug im Jahr 2022 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,79 CHF belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.03.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 18.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Flughafen Zürich.

Von Analysten wird erwartet, dass Flughafen Zürich im Jahr 2023 9,26 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch