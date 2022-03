Flughafen Zürich will 2022 wieder in die Gewinnzone zurück - Flughafen Zürich Aktie gewinnt

Eine Dividende dürfte aber frühestens 2023 wieder ausgeschüttet werden.

Der Umsatz lag 2021 mit 680 Millionen allerdings noch immer 46 Prozent tiefer als 2019, wie der Flughafen Zürich am Dienstag mitteilte. Denn auch 2021 landeten und starteten noch nicht einmal halb so viele Flugzeuge in Kloten wie vor Corona.

Gewinn im zweiten Halbjahr

Es zeichnete sich jedoch eine Aufwärtstendenz ab. Im zweiten Halbjahr 2021 erzielte der Flughafen bereits wieder ein positives Ergebnis. Geholfen hat dabei eine strikte Kostendisziplin. Trotz der hohen Fixkosten zur Aufrechterhaltung des Flughafenbetriebs gelang es der Firma, die Betriebskosten weiter zu senken. So lagen diese 2021 verglichen mit 2020 um 8 Prozent, gegenüber 2019 gar um 24 Prozent tiefer.

Zurückzuführen seien die tieferen Kosten u.a. auf geringere Ausgaben für das Personal dank Kurzarbeit. Dazu kämen tiefere variable Kosten für die Infrastruktur und das geringere Passagiervolumen, heisst es im Communiqué. Der Betriebsgewinn (EBITDA) lag mit 299 Millionen Franken denn auch bereits 53 Prozent höher als 2020.

Unter dem Strich gelang es aber nur, den Verlust einzudämmen. Trotz Gewinn im zweiten Semester blieb über das Gesamtjahr 2021 ein Verlust von 10 Millionen. Im Vorjahr hatte dieser allerdings noch 69 Millionen betragen.

Kaum direkt von Ukraine-Krieg betroffen

Der Flughafen rechnet jedoch mit einer weiteren Aufhellung. Der Start ins laufende Jahr sei zwar durch Omikron beeinflusst gewesen. Zudem sorge der Krieg in der Ukraine für zusätzliche Unsicherheit. Man gehe aber davon aus, dass die pandemiebedingten Reisebeschränkungen zunehmend gelockert würden, hiess es.

Gleichzeitig streicht der Konzern heraus, dass nur 1,5 Prozent der Passagiere Ukraine- oder Russland-Reisende gewesen seien. Direkten Einfluss habe der Krieg aber dennoch, so etwa infolge höherer Energiekosten sowie durch die steigende Inflation und höhere Zinsen.

Indirekt sei der Flughafen zudem durch höhere Kerosinpreise betroffen, da diese höhere Preise für Flugtickets zur Folge hätten. Zudem führe der gesperrte Luftraum zu längeren Flugrouten nach Asien. Auch könnte der Krieg die Nachfrage nach Europareisen drosseln.

Rückkehr in die Gewinnzone

Alles in allem rechnet der Flughafen für 2022 mit einer Verdopplung des Passagiervolumens auf 20 Millionen Passagiere. Damit wären bereits wieder zwei Drittel des Volumens von 2019 erreicht. Vor diesem Hintergrund wird im laufenden Jahr auch wieder ein Gewinn erwartet.

Mit einer vollständigen Erholung des Flugverkehrs rechnet der Konzern aber erst wieder für 2025. Bis Ende 2024 will der Flughafen denn auch eine strikte Kostendisziplin halten. Eine Dividende soll vor diesem Hintergrund frühestens ab 2023 wieder ausgeschüttet werden.

Flughafen Zürich-Aktie gefragt

Die Aktien des Flughafen Zürich legen nach Jahreszahlen am Dienstag im Schweizer Handel zwischenzeitlich um 4,47 Prozent auf 147,60 CHF zu.

Analysten verweisen auf die zuletzt gesehen Aufwärtstendenz. So erzielt der Flughafen zwar über das gesamte Jahr 2021 noch immer einen Verlust, konnte aber im zweiten Halbjahr schon wieder positive Zahlen schreiben. Für das laufende Jahr wird nun allgemein wieder ein Gewinn erwartet.

Gerade mit Blick auf die Corona-Pandemie erwarten Marktbeobachter eine klare Besserung. Bezüglich der Pandemie sehe es momentan gut aus und die Buchungszahlen im Tourismus schnellten wieder nach oben, heisst es etwa im Kommentar der ZKB.

Gleichzeitig sorgt die Invasion Russlands in der Ukraine für erhöhte Unsicherheit. Der Krieg mit allen möglichen geopolitischen Implikationen sei ein Rückschlag für das Fluggeschäft, so der zuständige ZKB-Analyst. Er bezeichnet die daraus erwachsenden Risiken als "offensichtlich sehr gross".

Im Vordergrund scheint nun aber erstmal die weitere Erholung. Das Aktienresearch von Stifel erachtet die Flughafen-Aktien denn auch als deutlich unterbewertet. Der zuständige Analyst verweist dabei auf das geringe direkte Engagement des Unternehmens in Russland und der Ukraine.

Zürich (awp)