Flughafen Zürich verzeichnet mehr Flugverkehr im Februar - Aktie verliert dennoch

Damit setzt sich der positive Trend im laufenden Jahr fort.

Insgesamt verzeichnete der Flughafen Zürich im Februar 17'248 Starts und Landungen, was einem Plus von 2,5 Prozent zum Vorjahresmonat entspricht, wie eine Auswertung von AWP Data zeigt. Das Plus wäre bereinigt noch deutlicher ausgefallen, da im Schaltjahr 2024 ein Tag mehr berücksichtigt wurde. Bereits im Januar hatten die Flugbewegungen gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozent zugelegt.

10 Prozent weniger Flüge als im Februar 2019

Vor der Coronapandemie im Februar 2019 waren noch über 19'000 Flugzeuge in Zürich gelandet oder gestartet. Damit ist die Anzahl der Flugbewegungen aktuell rund 10 Prozent tiefer als vor sechs Jahren. Mit Blick auf die Passagierzahlen ist der Vergleich aber wenig aussagekräftig, zumal verschiedene Fluggesellschaften in der Zwischenzeit ihre Flotten vergrössert haben und auch die Auslastung der Flüge nicht erfasst wird.

Die Flugbewegungszahlen am Flughafen Zürich basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, in der alle Flüge nach Instrumentenflugregeln erfasst sind. In diesem sogenannten IFR-Verkehr sind neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat Februar veröffentlicht der Flughafen Zürich am 12. März.

Die Flughafen Zürich-Aktie notiert an der Schweizer Börse zeitweise 0,36 Prozent tiefer bei 220,80 Franken.

Zürich (awp)