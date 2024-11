Flughafen Zürich verzeichnet im Oktober erstmals seit Jahren weniger Flugverkehr - Aktie aber freundlich

Die Flugbewegungen gingen um 0,2 Prozent zurück, wie eine Auswertung von AWP Data zeigt.

In absoluten Zahlen gab es am Flughafen Zürich im Oktober 22'955 Starts und Landungen. Im Vergleich zum Vormonat September entspricht das einem Rückgang um 2,7 Prozent zurück.

Der 11. Oktober - ein Freitag mitten in den Herbstferien - war mit 840 Starts und Landungen der geschäftigste Tag am grössten Schweizer Flughafen. Am wenigsten Flugbewegungen wurden am vergangenen Dienstag mit 634 registriert.

Die Zahl der Flugbewegungen im Oktober lag gemäss der Erhebung um 2,8 Prozent unter der Zahl von Oktober 2019, also vor der Pandemie. Damit hat sich die Differenz zum Vorkrisenniveau wieder etwas ausgeweitet. Im September hatte die Zahl noch 1,2 Prozent unter dem 2019er-Niveau gelegen.

2024 insgesamt mit mehr Flügen

Auch wenn die Flüge im Oktober leicht zurückgegangen sind: Aufsummiert auf den Zeitraum von Januar bis Oktober liegt der Flugverkehr am Flughafen Zürich noch immer um 6,3 Prozent höher als im Vorjahr. Zum Vorpandemieniveau fehlen jedoch 5,4 Prozent.

Die Zahl der Flüge sagt allerdings nichts über die Passagierzahlen aus. Je nach Auslastung der Flüge und Grösse der Flugzeuge können die Passagierzahlen bei geringeren Flugbewegungen auch höher ausfallen.

Die Flugbewegungszahlen am Flughafen Zürich basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, in der alle Flüge nach Instrumentenflugregeln erfasst sind. In diesem so genannten IFR-Verkehr sind neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat September veröffentlicht der Flughafen Zürich am 12. November.

Die Aktien des Flughafen Zürich tendieren an der SIX zwischenzeitlich 0,20 Prozent im Plus auf 203,80 Schweizer Franken.

tv/jr

Zürich (awp)