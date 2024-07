Flughafen Zürich verzeichnet im Juni mehr Starts und Landungen

Zürich (awp) - Am Flughafen Zürich sind im Juni mehr Flugzeuge gestartet und gelandet als im Vorjahreszeitraum. Auch der Rückstand zu den Werten vor der Corona-Krise war gering.

Im Juni starteten und landeten insgesamt 23'338 Flugzeuge am Flughafen Zürich. Dies sind nahezu gleich viele wie im Vormonat Mai. Im Vergleich zum Juni 2023 sind es jedoch 6,1 Prozent mehr und auch auf Jahressicht ergibt sich ein klares Plus. So stieg die Zahl der Flugbewegungen im ersten Halbjahr im Vergleich zur Vorjahresperiode um 7,2 Prozent an, wie eine Datenauswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt.

Auch der Rückstand zu den Vorkrisenwerten von 2019 ist mit knapp 3 Prozent nur gering. Bereits im Mai wurde fast wieder das Niveau vor der Corona-Krise erreicht (-2%).

Insgesamt beträgt der Rückstand in den ersten sechs Monaten 2024 bei den Starts und Landungen zum Vorkrisenniveau noch 7,4 Prozent. Dabei hat sich die Diskrepanz seit Jahresanfang stetig verringert. So lag das Flugaufkommen im Januar noch fast 15 Prozent hinter dem Wert von 2019 zurück.

Kaum Auswirkungen durch Skyguide-Panne

Am 28. Juni war der Flugverkehr aufgrund einer IT-Panne bei der Flugsicherung Skyguide eingeschränkt. Dadurch mussten 18 Starts und 19 Landungen gestrichen werden. Insgesamt blieben die Auswirkungen auf den Flugbetrieb aber überschaubar, so gab es an dem Tag nicht signifikant weniger Starts- und Landungen als an anderen Tagen im Juni.

Der Tag mit den wenigsten Flugbewegungen war Samstag der 1. Juni, als nur 709 Flugzeuge starteten oder landeten. Das grösste Verkehrsaufkommen wurde am Mittwoch, 12. Juni mit 831 Flugbewegungen verzeichnet.

Zusatzverkehr durch Ukraine-Konferenz

Auch die vom 15. bis zum 16. Juni abgehaltene "Bürgenstock-Konferenz" zum Ukraine-Krieg hat ihren Niederschlag gefunden. Insgesamt wurden am Konferenzwochenende vom Freitag bis Sonntag mehr als 200 zusätzliche Flüge, viele davon unter hohen Sicherheitsanforderungen, abgewickelt, wie der Flughafen auf Anfrage mitteilte.

Ansonsten gab es im Juni keine grösseren Feiertage, welche für ein ausserordentliches Flugaufkommen gesorgt hätten. Auch die Sommerferien haben erst am letzten Wochenende des Monats in einigen eher kleineren Kantonen begonnen. Ab Anfang Juli dürfte dann der Sommerferienverkehr wieder stark anziehen, wenn auch die grossen Kantone folgen.

Die Flugbewegungszahlen am Flughafen Zürich basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, in der alle Flüge nach Instrumentenflugregeln erfasst sind. In diesem so genannten IFR-Verkehr sind neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten. Die Zahl der Flugbewegungen sagt aber nichts aus über die Grösse der abgefertigten Flugzeuge und deren Auslastung.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat Juni veröffentlicht der Flughafen Zürich am 10. Juli.

