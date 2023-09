Flughafen Zürich verzeichnet im August steigende Zahl an Flugbewegungen - Flughafen Zürich-Aktie etwas tiefer

Dabei ist auch der Rückstand zum Vor-Corona-Niveau kleiner geworden.

Im August 2023 hat der Flughafen Zürich insgesamt 22'760 Flugbewegungen verzeichnet. Dies entspricht einem Plus von 8,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie eine Daten-Auswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt. Im Vergleich zum Vormonat Juli gingen die Bewegungen um 1,3 Prozent leicht zurück. Dies ist aber vor allem auf natürliche Schwankungen wegen des teilweise höheren Reiseverkehrs in den Sommerferien zurückzuführen.

Insgesamt hat sich die Erholung des Flugverkehrs in Richtung des Niveaus von vor der Corona-Krise weiter beschleunigt. So liegt die Zahl der Starts und Landungen nur noch 7,1 Prozent unter dem Wert von 2019. Anfang des Jahres betrug der Rückstand zu den Vorkrisenwerkten teilweise noch deutlich mehr als 10 Prozent. Auf Jahressicht liegt das Minus für die Monate Januar bis August noch bei 12,0 Prozent.

Die Flugbewegungszahlen am Flughafen Zürich basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, in der alle Flüge nach Instrumentenflugregeln erfasst sind. In diesem so genannten IFR-Verkehr sind neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten. Die Zahl der Flugbewegungen sagt aber nichts aus über die Grösse der abgefertigten Flugzeuge und deren Auslastung aus.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat Juli veröffentlicht der Flughafen Zürich am 12. September.

Die Flughafen Zürich-Aktie gibt an der SIX zeitweise um 0,14 Prozent auf 181,85 Franken nach.

cg/kw

Zürich (awp)