Flughafen Zürich verlängert Vertrag mit Avolta vorzeitig

Zürich/Basel (awp) - Der Flughafen Zürich hat seinen bestehenden Duty-Free-Vertrag mit Avolta um sieben Jahre bis 2035 verlängert. Ursprünglich lief die Vereinbarung bis zum Jahr 2028. Zusätzlich baut Avolta ihre Präsenz im Circle aus.

Die Konzession umfasst 45 Geschäfte in den Bereichen Duty Free, Duty Paid, Convenience und Gastronomie auf einer Fläche von mehr als 10'000 Quadratmetern, teilte Avolta am Mittwoch nach Börsenschluss mit. Im Rahmen der landseitigen Neugestaltung des Flughafens würden drei neue Detailhändler eröffnet.

Zusätzlich werde Avolta ihre Präsenz im Dienstleistungs- und Geschäftszentrum Circle ausbauen, teilte der Flughafen mit. Im Rahmen von "Avolta Next" würden dort künftig Innovationen entwickelt und getestet. Der Flughafen werde also als "Innovationshub" innerhalb von Avolta positioniert.

ra/ls