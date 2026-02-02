|
02.02.2026 15:39:36
Flughafen Zürich verkleinert Geschäftsleitung - Manuela Staub geht
Zürich-Flughafen (awp) - Der Flughafen Zürich verkleinert die Geschäftsleitung auf sechs von sieben Personen. Die bisherige Chief People & Communication Officer, Manuela Staub, verlässt das Unternehmen Ende Juli, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.
Die Bereiche Nachhaltigkeit & Public Affairs sowie Unternehmenskommunikation werden laut den Angaben künftig direkt von CEO Lukas Brosi geführt. Die Verantwortung für Human Resources übernimmt CFO Kevin Fleck, während der Bereich Besucher-Services & Events in die Zuständigkeit von CCO Stefan Gross übergeht.
awp-robot/rw/cg
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow startet leichter -- SMI und DAX deutlich fester -- Asiens Börsen am Montag schliesslich tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu Monatsbeginn kräftig zu. Der Dow zeigt sich am Montag kaum verändert. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.