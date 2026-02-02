Flughafen Zürich verkleinert Geschäftsleitung - Manuela Staub geht

Zürich-Flughafen (awp) - Der Flughafen Zürich verkleinert die Geschäftsleitung auf sechs von sieben Personen. Die bisherige Chief People & Communication Officer, Manuela Staub, verlässt das Unternehmen Ende Juli, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Die Bereiche Nachhaltigkeit & Public Affairs sowie Unternehmenskommunikation werden laut den Angaben künftig direkt von CEO Lukas Brosi geführt. Die Verantwortung für Human Resources übernimmt CFO Kevin Fleck, während der Bereich Besucher-Services & Events in die Zuständigkeit von CCO Stefan Gross übergeht.

awp-robot/rw/cg