Flughafen Zürich Aktie 1056796 / CH0010567961
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10.09.2026 09:37:00
Flughafen Zürich testet automatisierte Crew-Shuttles ohne Fahrer an Bord
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
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