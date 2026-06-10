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10.06.2026 18:06:36

Flughafen Zürich steigert Passagieraufkommen im Mai um 9,1 Prozent

Kloten (awp) - Der Flughafen Zürich hat im Mai weiter zugelegt. Sowohl beim Passagieraufkommen als auch bei den Flugbewegungen und den kommerziellen Aktivitäten wurde ein Wachstum verzeichnet.

Im Mai wurden 3,03 Millionen Passagiere abgefertigt, wie es am Dienstag hiess. Das waren 9,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Lokalpassagiere stieg um 11,0 Prozent, jene der Umsteigepassagiere um 4,5 Prozent. Der Transferanteil sank auf 26,5 von 27,7 Prozent.

Gestützt wurde das Wachstum auch durch die Lage der Feiertage: Sowohl Auffahrt als auch Pfingsten fielen in diesem Jahr in den Mai. Stark war die Entwicklung vor allem in Europa, wo die Zahl der Passagiere um 12,3 Prozent zunahm. Interkontinental wurde dagegen ein Rückgang um 1,0 Prozent verzeichnet. Unter den interkontinentalen Regionen sank der Anteil des Nahen Ostens erwartungsgemäss am deutlichsten, und zwar um 2,1 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent.

Die Zahl der Flugbewegungen erhöhte sich um 5,1 Prozent auf 25'318 Starts und Landungen. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich um 2,8 Prozentpunkte auf 79,7 Prozent, und die Zahl der Passagiere pro Flugbewegung stieg um 3,4 Prozent auf 134,3.

Der Umsatz aus den kommerziellen Aktivitäten stieg um 8,8 Prozent auf 58,8 Millionen Franken. Airside legten die Erlöse um 14,2 Prozent zu, Landside um 1,2 Prozent. Der Airside-Umsatz pro abfliegendem Passagier erhöhte sich um 4,7 Prozent auf 23,90 Franken.

yz/cf

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’007.98 19.64 SNABAU
Short 14’293.30 13.77 B58SLU
Short 14’821.10 8.90 S1B74U
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Long 12’629.85 13.91 S2GBOU
Long 12’089.36 8.96 SU3BPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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