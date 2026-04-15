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15.04.2026 10:33:36
Flughafen Zürich startet Bau neuer Infrastruktur für die Geschäftsluftfahrt
Zürich-Flughafen (awp) - Der Flughafen Zürich hat mit dem Bau einer neuen Infrastruktur für die Geschäftsluftfahrt im Westen des Flughafengeländes begonnen. Das Projekt umfasst ein Terminal mit Hangar, Vorfeld und Parkplätzen und soll die bestehende Infrastruktur im östlichen Teil des Flughafens ersetzen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Inbetriebnahme ist für das Frühjahr 2028 geplant.
Die Investitionskosten belaufen sich laut der Flughafenbetreiberin auf rund 100 Millionen Franken. Das Projekt ist Teil der Entwicklung der sogenannten "Zone West", die insgesamt rund 16,8 Hektaren umfasst.
an/rw
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