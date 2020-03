Flughafen Zürich schliesst Grossteil der Läden und Restaurants

Zürich (awp) - Der Flughafen Zürich hat auf die neusten Weisungen des Bundesrats reagiert. Ab heute sei die Mehrheit der Läden und Restaurants am Flughafen geschlossen, heisst es in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Die Regelung gelte bis mindestens am 19. April.

Von der Massnahme nicht betroffen seien Apotheken, Lebensmittelgeschäfte, Kioske, Take Away-Anbieter, das Airport Medical Center sowie die Filialen der Post, Banken und Telekommunikationsanbieter. Dagegen blieben die Lounges am Flughafen Zürich und die Zuschauerterrasse geschlossen. Auch würden derzeit keine Führungen und Rundfahrten durchgeführt.

Ausserdem werden seit heute aufgrund der neuen Reisebestimmungen alle ankommenden Passagiere von Flügen aus Italien, Deutschland, Frankreich und Österreich bei der Einreise kontrolliert. Die Grenzkontrollen seien eine hoheitliche Aufgabe und würden durch die Kantonspolizei Zürich durchgeführt, schreibt der Flughafen.

Zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus werden zudem weitere hygienische Massnahmen umgesetzt, heisst es weiter. Bei über 300 Schaltern kämen Schutzscheiben zum Einsatz und die Reinigungsintervalle würden in gewissen Bereichen teils versechsfacht. Ausserdem sollen Desinfektionsmittel-Dispenser an diversen Stellen entlang des Passagierprozesses aufgestellt werden, sowie Flyer zu Informationszwecken verteilt werden.

an/pre