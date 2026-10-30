Flughafen Zürich saniert zweiten Skymetro-Tunnel

(Die Kampagne von Schweiz Tourismus bleibt, ergänzt am Schluss.)

Zürich (awp/sda) - Der Flughafen Zürich modernisiert ab kommendem Dienstag den zweiten Tunnel der Skymetro, welche die Passagiere seit 2003 zum Dock E transportiert. Der Ausbau findet bei laufendem Betrieb statt. Zu Spitzenzeiten fahren jedoch auch Busse.

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich sechs Monate, also bis Mai 2027, wie der Flughafen am Freitag mitteilte. In dieser Zeit fährt die Skymetro weiterhin im bereits umgebauten Tunnel. Zu Spitzenzeiten müssen die Passagiere aber auch per Bus zum Dock E fahren, weil die Kapazität der Skymetro reduziert ist.

Der Flughafen erneuert die Steuerungs- und Antriebstechnik der Anlage. Gleichzeitig wird die Metro von Drei- auf Vierwagen-Züge umgerüstet. Künftig können so 10'000 Passagiere pro Stunde und Richtung transportiert werden. Heute sind es 8000. Der erste Tunnel wurde bereits modernisiert.

Weiterhin mit Tunnelkino

An der Werbekampagne von Schweiz Tourismus ändert auch die Modernisierung der Skymetro nichts, wie es dort auf Anfrage hiess. Weiterhin gibt es also ein LED-Tunnelkino mit Bergsujets, je nach Saison mit oder ohne Schnee. Dazu erklingt die Stimme von Heidi: "I am Heidi and this is my home."

Die Kuhglocken und Jodeln, das vielen Passagieren noch in lebhafter Erinnerung ist, sind seit sechs Jahren nicht mehr zu hören.