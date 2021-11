Flughafen Zürich rechnet für 2021 trotz verbesserter Passagierzahlen mit Verlust

Zürich (awp) - Im Gesamtjahr 2021 werden laut der neusten Prognose des Flughafens Zürich rund 10 Millionen Passagiere über den grössten Schweizer Airport reisen. Dies entspricht rund einem Drittel des Volumens von 2019. Und das reicht nicht für schwarze Zahlen.

Für das Gesamtjahr 2021 werde weiterhin ein "kleiner Verlust" erwartet, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Hintergrund dieser Prognose ist, dass es für einen Gewinn mindestens halb so viele Passagiere wie vor der Krise brauche.

Immerhin zeigt der Trend aufwärts. So trug allein der Oktober 1,61 Millionen zu den insgesamt 8,02 Millionen Passagieren bei, die seit Anfang Jahr in Kloten an- oder abflogen. Somit wurden in diesem Monat mehr als drei Mal so viele Reisende gezählt wie im Oktober 2020. Das Volumen vom Oktober 2019, also der Zeit vor dem Coronavirus, wurde somit zu 56,2 Prozent erreicht.

Die verbesserten Oktoberzahlen trugen denn auch dazu bei, dass der Flughafen im dritten Quartal schwarze Zahlen schrieb, wie es weiter hiess.

Geringere Investitionen

Der Verlust im Gesamtjahr kann der Flughafen laut der Mitteilung verkraften. Die Liquidität betrage derzeit über 500 Millionen Franken.

Ausserdem wurde hervorgehoben, dass die Investitionen zurückgefahren wurden. Es würden am Standort Zürich im laufenden Jahr nur 200 Millionen investiert, im Ausland nur 50 Millionen wegen einer Verzögerung des Baubeginns in Indien. Ende August waren noch Investitionen in der Schweiz von 220 Millionen und im Ausland von 100 Millionen angekündigt worden.

Auch die laufenden Kosten seien verringert worden, so die Mitteilung weiter. Auf der anderen Seite werde der Immobilienertrag dank Mehreinnahmen aus dem Circle wachsen. Und von Vorteil sei auch die internationale Aufstellung des Unternehmens. So erholten sich die Erträge aus dem internationalen Geschäft schneller als jene am Standort Zürich. Dazu hätten vor allem der hohe Anteil von Inlandreisenden an den Flughäfen in Lateinamerika beigetragen.

rw/mk