Flughafen Zürich profitiert im Januar von WEF-Verkehr

Zürich (awp) - Im Januar sind deutlich mehr Flugzeuge am Flughafen Zürich gestartet und gelandet als vor einem Jahr. Für zusätzlichen Verkehr sorgte auch das Weltwirtschaftsforum in Davos. Der Rückstand zum Niveau von vor der Coronakrise konnte allerdings nicht weiter verringert werden.

Insgesamt hat der Flughafen Zürich im Januar 16'749 Flugbewegungen registriert. Im Vergleich Vorjahr ist dies eine Steigerung von 37 Prozent, wie aus den von der Nachrichtenagentur AWP ausgewerteten Zahlen von der Flughafenwebseite hervorgeht. Gegenüber Januar 2021 bedeutet dies gar mehr als eine Verdreifachung.

Zusätzlicher WEF-Verkehr

Der verkehrsreichste Tag war der am 20. Januar mit mehr als 700 Flugbewegungen. Dieser fällt mit dem Abschluss des diesjährigen WEF in Davos zusammen. Bereits in den Vortagen und zu Beginn des Forums wurden überdurchschnittlich hohe Werte verzeichnet. Der Flughafen selber rechnete gemäss einer Mitteilung mit insgesamt rund 1000 zusätzlichen Flügen im Zusammenhang mit der Veranstaltung.

Gegenüber dem Niveau von vor der Coronakrise bleibt aber weiterhin ein grosser Rückstand. So waren im Januar 2020 noch rund 3250 oder 17 Prozent mehr Flugzeuge in Zürich gestartet und gelandet. Damit hat sich die Differenz im Vergleich mit den Schlussmonaten 2022 mit Werten um 15 Prozent wieder etwas vergrössert. Im Gesamtjahr 2022 lag das Minus bei rund 21 Prozent.

Die Flugbewegungszahlen am Flughafen Zürich basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, in der alle Flüge nach Instrumentenflugregeln erfasst sind. In diesem so genannten IFR-Verkehr sind neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten. Die Zahl der Flugbewegungen sagt nichts aus über die Grösse der abgefertigten Flugzeuge und deren Auslastung.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den Januar veröffentlicht der Flughafen Zürich am 13. Februar.

