|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.11.2026 11:33:36
Flughafen Zürich nimmt Schnellabrollweg an Piste 34 in Betrieb
(Ausführliche Fassung)
Zürich (awp) - Der Flughafen Zürich hat in der Nacht auf Donnerstag den ersten von zwei Schnellabrollwegen an der Piste 34 in Betrieb genommen. Damit können Flugzeuge nach einer Landung von Süden die Piste schneller verlassen.
So lassen sich die Abstände zwischen den Landungen besser abstimmen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Das soll Verspätungen verringern und den Flugbetrieb stabilisieren. Die Anflugverfahren ändern sich dadurch nicht.
Die Planung reicht bis ins Jahr 2003 zurück. Fluglärmgegner hatten Einsprache erhoben, weil sie deutlich mehr Flugbewegungen befürchteten. Die Plangenehmigung wurde 2019 rechtskräftig. Die Coronapandemie verzögerte die Umsetzung des Projekts.
Die Bauarbeiten begannen im April 2024 und fanden überwiegend nachts nach Betriebsschluss statt. Nach dem südlichen soll der nördliche Schnellabrollweg voraussichtlich im November 2027 in Betrieb gehen.
An den Anflugverfahren ändert sich durch den neuen Rollweg nichts. Die Massnahme soll primär den Flugbetrieb bei Landungen aus dem Süden stabilisieren. Auf den übrigen Landepisten des Flughafens existieren bereits solche Schnellabrollwege.
yz/cg
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Flughafen Zürich AG
Analysen zu Flughafen Zürich AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.