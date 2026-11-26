(Ausführliche Fassung)

Zürich (awp) - Der Flughafen Zürich hat in der Nacht auf Donnerstag den ersten von zwei Schnellabrollwegen an der Piste 34 in Betrieb genommen. Damit können Flugzeuge nach einer Landung von Süden die Piste schneller verlassen.

So lassen sich die Abstände zwischen den Landungen besser abstimmen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Das soll Verspätungen verringern und den Flugbetrieb stabilisieren. Die Anflugverfahren ändern sich dadurch nicht.

Die Planung reicht bis ins Jahr 2003 zurück. Fluglärmgegner hatten Einsprache erhoben, weil sie deutlich mehr Flugbewegungen befürchteten. Die Plangenehmigung wurde 2019 rechtskräftig. Die Coronapandemie verzögerte die Umsetzung des Projekts.

Die Bauarbeiten begannen im April 2024 und fanden überwiegend nachts nach Betriebsschluss statt. Nach dem südlichen soll der nördliche Schnellabrollweg voraussichtlich im November 2027 in Betrieb gehen.

An den Anflugverfahren ändert sich durch den neuen Rollweg nichts. Die Massnahme soll primär den Flugbetrieb bei Landungen aus dem Süden stabilisieren. Auf den übrigen Landepisten des Flughafens existieren bereits solche Schnellabrollwege.

yz/cg