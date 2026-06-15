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15.06.2026 11:09:36

Flughafen Zürich nimmt neuen Flughafen in Indien in Betrieb

(Zusammenfassung)

Zürich (awp) - Der vom Flughafen Zürich entwickelte Noida International Airport in der Grossregion Dehli hat den kommerziellen Betrieb aufgenommen. Der reguläre Passagierbetrieb startete am Montag mit dem ersten Linienflug der Fluggesellschaft Indigo aus Lucknow. Die Anleger reagieren erfreut.

Die Hauptstadtregion Indiens sei eine der am schnellsten wachsenden Wirtschafts- und Luftverkehrsregionen der Welt, schreibt der Flughafen Zürich in einer Mitteilung vom Montag. "Wir sind stolz, dass wir den Noida International Airport in rund vier Jahren Bauzeit fertiggestellt haben", wird Daniel Bircher, Chief International Officer des Flughafens Zürich, zitiert. In der ersten Phase werden 17 Destinationen ab Noida angeboten.

Der Hochlauf erfolge allerdings in einem anspruchsvollen Umfeld, heisst es weiter. So würden seit März 2026 der Nahost-Konflikt, Luftraumsperrungen, gestiegene Treibstoffkosten und Kapazitätsanpassungen den globalen Luftverkehr belasten. Dies wirke sich auch auf die Einführung neuer Strecken und Frequenzen am Standort Noida aus.

Die im März kommunizierte Finanzprognose für die Gruppe bleibt unverändert. Weitere Informationen zum Anlauf des Betriebs und einen detaillierteren Ausblick für Noida will der Flughafen Zürich mit den Halbjahreszahlen 2026 veröffentlichen.

12 Millionen Passagieren im Jahr

In einer ersten Ausbauphase wird der Flughafen mit einer Kapazität von 12 Millionen Passagieren pro Jahr und einer Piste operieren. In späteren Ausbaustufen soll die Kapazität schrittweise auf 70 Millionen Passagiere und zwei Pisten steigen.

Anfang März hatte der Noida International Airport nach diversen Verzögerungen die Betriebsbewilligungen erhalten. Ursprünglich war die Eröffnung bereits für Ende 2024 geplant.

Der Neubau ist das bisher grösste internationale Engagement des Flughafens Zürich. Die Gruppe hat laut eigenen Angaben in der ersten Phase rund 750 Millionen Franken in das Projekt investiert. Damit sei die Gesellschaft derzeit "eine der grössten Infrastruktur-Investorinnen in Indien". 

Zuvor hatte der Flughafen Zürich bereits den Flughafen Bangalore entwickelt und in Betrieb genommen. Über eine Tochtergesellschaft betreibt das Unternehmen Flughäfen in Indien, Lateinamerika und der Karibik. 

An der Börse kommt die Eröffnung - neben der Friedensankündigung im Nahen Osten - gut an. Die Aktie des Flughafens Zürich gewinnt am Montagmorgen knapp 5 Prozent auf 246 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am SPI um 0,7 Prozent zulegt. Experten sehen im neuen Flughafen einen wichtigen mittelfristigen Wachstumstreiber.

an/ls

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