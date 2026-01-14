Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
14.01.2026 18:33:36

Flughafen Zürich mit Passagierrekord im Jahr 2025

(Zusammenfassung)

Zürich (awp) - Der Flughafen Zürich blickt auf ein Rekordjahr zurück: Im Jahr 2025 reisten insgesamt 32,6 Millionen Passagiere über den grössten Flughafen der Schweiz. Damit wurde der bisherige Höchststand aus dem Vorkrisenjahr 2019 übertroffen.

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Passagierzahlen damit um 4,5 Prozent an, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst. Noch nie in der Geschichte flogen so viele Personen über den grössten Schweizer Airport. Gemessen an den Passagierzahlen sind die pandemiebedingten Einbussen damit vollständig aufgeholt.

Starker Monat Dezember

Ganz überraschend kommt der Rekord nicht. Nachdem der Passagierrekord im Jahr 2024 noch ganz knapp verfehlt wurde, gab es 2025 in jedem Monat ein Wachstum bei den Passagierzahlen. Entsprechend hatte das Management bereits früh im Jahr einen Rekordwert von "rund 32 Millionen" in Aussicht gestellt - eine Marke, die nun klar übertroffen wurde.

Besonders stark präsentierte sich der Monat Dezember: Im Jahresendmonat stieg das Passagieraufkommen um 7,3 Prozent auf 2,55 Millionen. Gleichzeitig nahmen die Flugbewegungen um 5,8 Prozent auf 21'203 Starts und Landungen zu. Pro Flug reisten durchschnittlich 135,6 Passagiere, was einem Plus von 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht.

Kein Rekord bei Flugbewegungen

Noch nicht ganz das Vorkrisenniveau waren im Vorkrisenvergleich die Flugbewegungen. Insgesamt wurden 2025 270'116 Starts und Landungen gezählt - ein Anstieg von 3,5 Prozent gegenüber 2024. Im Vergleich zu 2019 fehlten damit noch rund 2 Prozent.

Die Passagierzahlen entwickelten sich damit deutlich dynamischer als die Anzahl der Flüge. Der Flughafen führt dies auf den vermehrten Einsatz grösserer Flugzeuge sowie auf eine bessere Auslastung zurück. So stieg die Sitzplatzauslastung gegenüber 2019 um 1,5 Prozentpunkte auf 79,8 Prozent.

Im Bereich Luftfracht wurden am Flughafen Zürich im Jahr 2025 insgesamt 440'930 Tonnen abgewickelt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Zunahme von 1,1 Prozent. Im Vergleich zu 2019 lag das Frachtvolumen aber immer noch leicht unter dem Vorkrisenniveau.

Kommerzumsatz steigt nur leicht

Die Fluggäste gaben 2025 insgesamt etwas mehr Geld am Flughafen aus als im Vorjahr. Der Kommerzumsatz erhöhte sich leicht um 0,9 Prozent auf 635,8 Millionen Franken. Damit lag er auch über dem Niveau vor der Corona-Pandemie, als noch 601,4 Millionen Franken erzielt worden waren.

Getragen wurde das Wachstum vor allem von der Luftseite, also dem Bereich hinter der Sicherheitskontrolle. Dort legten die Umsätze um 3,9 Prozent zu, was die anhaltend hohe Reisetätigkeit widerspiegelt. Auf der Landseite hingegen gingen die Einnahmen um 3,1 Prozent zurück. Zu diesem Bereich zählen unter anderem auch die Erträge aus dem Shopping- und Dienstleistungszentrum The Circle.

Über den Geschäftsverlauf im Jahr 2025 wird der Flughafen am 10. März ausführlich berichten.

an/cg

