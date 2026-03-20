Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’555 0.8%  SPI 17’508 0.7%  Dow 46’021 -0.4%  DAX 23’070 1.0%  Euro 0.9120 -0.1%  EStoxx50 5’666 0.9%  Gold 4’700 1.1%  Bitcoin 55’895 1.4%  Dollar 0.7880 -0.1%  Öl 108.8 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Barclays-Studie stärkt Rüstungssektor - Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS im Fokus
Unilever-Aktie steigt: Milliarden-Deal um Lebensmittelsparte möglich
ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor einem Jahr abgeworfen
MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 3 Jahren bedeutet
SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...
Plus500 Depot
20.03.2026 10:03:36

Flughafen Zürich mit neuem Sommerflugplan - Namibia neu im Angebot

Zürich (awp) - Am Flughafen Zürich gilt ab dem 29. März der Sommerflugplan 2026. Neu gibt es eine Direktverbindung nach Namibia. Aufgrund der Lage im Nahen Osten schliesst der Flughafenbetreiber allerdings nicht aus, dass es noch zu Anpassungen am Flugplan kommen wird.

Insgesamt werden im Sommer 67 Linien- und Charterfluggesellschaften den Flughafen Zürich mit 212 Destinationen weltweit verbinden. Der Sommerflugplan gilt bis zum 24. Oktober, wie der der grösste Schweizer Flughafen am Freitag mitteilte.

Kuwait Airways kehrt zurück

Edelweiss nimmt per 1. Juni 2026 Windhoek, die Hauptstadt Namibias, in ihr Streckennetz auf. Zweimal wöchentlich soll die neue Destination angeflogen werden. Zudem plant nach mehr als vierzig Jahren Kuwait Airways die Rückkehr nach Zürich. Ab Juni soll die Strecke zwischen Kuwait City und Zürich dreimal wöchentlich bedient werden.

Ausserdem wird das Nordamerika-Angebot verstärkt: American Airlines fliegt ab Mai täglich zwischen Dallas und Zürich. Und mit Norwegian stösst eine neue Airline zum Flughafen Zürich. Sie verbindet Zürich zunächst zweimal wöchentlich mit Oslo, ab Ende Juni gar viermal pro Woche.

Darüber hinaus wird das bestehende Streckennetz punktuell ausgebaut. Neben zusätzlichen Langstreckenkapazitäten werden auch im Europaverkehr neue Ziele aufgenommen, Frequenzen erhöht sowie saisonale Verbindungen verlängert.

Unsicherheiten wegen Nahostlage

Der Flughafen weist darauf hin, dass die Auswirkungen des Nahostkonflikts auf den Sommerflugplan derzeit schwer abschätzbar seien. Anpassungen auf einzelnen Strecken seien daher nicht auszuschliessen.

jl/ra

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.

Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt

Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Inside Trading & Investment

09:54 Marktüberblick: Quartalszahlen sorgen für Bewegung
09:04 SMI stürzt unter 200-Tage-Linie
07:08 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Unter Druck
19.03.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Comet Holding AG, Inficon Holding AG, VAT Group AG
19.03.26 Volatilität im Zuge der Bitcoin-Korrektur
18.03.26 Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
17.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Sandoz
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’057.99 19.02 B84SAU
Short 13’321.96 13.54 B8RSFU
Short 13’808.15 8.90 SZ3BMU
SMI-Kurs: 12’554.52 20.03.2026 09:58:07
Long 12’022.21 19.78 SRQB1U
Long 11’746.18 13.84 SSTBSU
Long 11’259.60 9.00 SQZB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Vonovia-Aktie trotzdem tiefrot: Starkes Ergebnis nach Verlustjahr - höhere Ausschüttung und klare Wachstumsziele
BP-Aktie höher: Verkauf von Raffinerie-Tochter Ruhr Oel an Klesch
Almonty-Aktie im Minus: Fortschritte in Südkorea von Buchverlusten überschattet
Diese Länder produzieren am meisten Gold
Tesla & SpaceX AI bleiben NVIDIA treu: Elon Musk kündigt umfangreiche Bestellungen an - Aktien verlieren
DocMorris-Aktie im Minus: Hohe Verluste in 2025
Goldpreis: Hochspannung vor Fed-Pressekonferenz
Vonovia SE-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy
Micron Technology-Aktie fällt dennoch: Halbleiterkonzern übertrifft Erwartungen bei Gewinn und Umsatz
Equinor-Aktie weit im Plus: Knackt der Energieriese jetzt das Rekordhoch von 2008?

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/12: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/12. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Diese Länder produzieren am meisten Gold
Im Jahr 2025 wurden weltweit insgesamt über 3'700 Tonnen Gold gefördert. Welche Länder produzier ...
Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.