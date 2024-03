Flughafen Zürich: Kanton Zürich sagt Ja zur Pistenverlängerung

Noch sind zwar nicht alle Gemeinden ausgezählt. Die bisherigen Resultate sind aber eindeutig.

Die Flughafen Zürich AG kann somit die Piste 28 um 400 Meter nach Westen und die Piste 32 um 280 Meter nach Norden verlängern. Die Kosten von 250 Millionen Franken trägt der Flughafen selber.

Ziel ist es gemäss Angaben des Flughafens, die Sicherheit zu erhöhen und die Pünktlichkeit zu verbessern. Dies sorge auch für weniger Fluglärm in den Abendstunden. Unterstützt wurde der Flughafen in erster Linie von bürgerlichen Parteien. Auch der Zürcher Regierungsrat und der Kantonsrat waren dafür.

Gegner finden "Flughafen gross genug"

Fluglärmgegner und linke Parteien kritisierten, dass damit längerfristig eine Erhöhung der Kapazitäten ermöglicht werde. Mehr Flüge führten zu mehr Lärm und noch mehr Emissionen. Der "hochfrequentierte und exzellent angebundene Flughafen" sei gross genug, finden sie.

Die Flughafenvorlage gilt im Kanton Zürich als die Abstimmung des Jahres. Entsprechend laut wurde im Vorfeld die Diskussion geführt. Gegnerinnen und Gegner des Pistenausbaus verlangten gar, dass die Abstimmungszeitung nicht ausgeliefert werde - ihre Argumente seien vom Regierungsrat abgeändert und gekürzt worden.

Nein zu "Anti-Chaoten-Initiative"

Ein Nein gibt es hingegen für die "Anti-Chaoten-Initiative" der SVP. Diese will Polizeieinsätze und Sachschäden bei Demonstrationen immer den Veranstaltern in Rechnung stellen. Eine Mehrheit unterstützt jedoch einen gemässigteren Gegenvorschlag. Dieser sieht eine Rechnung an die Veranstalter nur dann vor, wenn die Verursacher von Sachschäden vorsätzlich handelten.

Ein Nein zeichnet sich auch bei der Volksinitiative für einen durchgehenden Seeuferweg entlang des Zürichsees ab. Kritisiert wurde im Vorfeld etwa, dass es mit dem Bau eines Wegs zu einem massiven Eingriff ins Privateigentum kommen würde.

Die Zürcher FDP freut sich über die am Sonntag gutgeheissenen Pistenverlängerungen. Die Bevölkerung habe sich klar für einen verlässlichen und pünktlichen Flugbetrieb ausgesprochen. Die "falschen Argumente der Gegner", also dass damit die Kapazität ausgebaut werde, hätten offensichtlich nicht verfangen.

Nun sei eine rasche und reibungslose Umsetzung des Pistenausbaus gefragt, teilte Kantonalpräsident Filippo Leutenegger mit. Die FDP erwarte, dass die Gegner den Entscheid respektieren und auf juristische Störmanöver verzichten würden.

Enttäuscht reagierte die SP. Das Ja zum Pistenausbau sei ein Vertrauensvorschuss an den Flughafen Zürich, teilte sie mit. Diesem müssten die Verantwortlichen nun gerecht werden.

SP: "Nicht zum Kapazitäts-Ausbau missbrauchen"

"Die Pünktlichkeit muss nun steigen und die Nachtruhe muss endlich besser eingehalten werden", wird Co-Präsidentin Priska Seiler Graf in der Mitteilung zitiert. Die verlängerten Pisten dürften auch nicht zum Ausbau der Kapazität missbraucht werden.

Die SP werde die Entwicklung am Flughafen weiter "kritisch begleiten" und sich für die Einhaltung der Lärmgrenzwerte und Nachtruhe einsetzen.

GLP fordert "vertrauensbildende Massnahmen"

Die Grünliberalen, die Stimmfreigabe beschlossen hatten, nehmen das Ergebnis "zur Kenntnis". Sie seien weiterhin überzeugt, dass der Weg zur Klimaneutralität nur gemeinsam mit der Wirtschaft beschritten werden könne, wird Vize-Präsident Jörg Mäder zitiert.

Dafür brauche es vertrauensbildende Massnahmen von Seiten der Wirtschaft und des Flughafens. Dies beinhaltet nach Ansicht der GLP die klare Einhaltung der Nachtruhe und ein zügiger Umstieg auf nachhaltigen Luftfahrttreibstoff.

Die EVP, welche die Nein-Parole vertrat, besteht gemäss einer Mitteilung nun darauf, dass der in Aussicht gestellte Verspätungsabbau in den Abendstunden deutlich reduziert und Ausnahmebilligungen zurückhaltender gesprochen werden. So könnten die lärmgeplagten Einwohnerinnen und Einwohner im Osten besser geschützt werden.

Zürich (awp/sda)