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01.11.2026 16:30:36
Flughafen Zürich im Oktober nur noch mit leicht mehr Flugbewegungen
Zürich (awp) - Am Flughafen Zürich hat das Verkehrsaufkommen im Oktober 2026 weiter zugenommen. Allerdings hat sich das Wachstum gegenüber den Vormonaten deutlich abgeschwächt. Seit Jahresbeginn liegt die Zahl der Flugbewegungen mittlerweile über dem Niveau vor der Corona-Pandemie.
Insgesamt wurden im Oktober 24'778 Starts und Landungen gezählt. Das sind 1,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie eine Auswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt. Im September hatte das Plus noch 4,8 Prozent betragen. Gegenüber dem Vormonat ging die Zahl der Flugbewegungen um 2,4 Prozent zurück.
Der verkehrsreichste Tag war Freitag, der 2. Oktober, mit 888 Starts und Landungen. Am ruhigsten war es am Dienstag, dem 27. Oktober, mit 652 Bewegungen. Trotz der Abschwächung lag das Verkehrsaufkommen damit auch im zehnten Monat des Jahres über dem jeweiligen Vorjahresniveau.
In den Monaten Januar bis Oktober stieg die Zahl der Starts und Landungen im Jahresvergleich um 3,7 Prozent auf 233'377. Damit wurde auch das Niveau von 2019, dem letzten Jahr vor dem Corona-Einbruch, um 1,7 Prozent übertroffen. Im Oktober 2019 waren 23'625 Flugbewegungen registriert worden.
Die Zahlen basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik des Flughafens Zürich, die alle Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR) erfasst. Dazu zählen neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge. Die Daten gelten als Indikator für die Verkehrsentwicklung, können jedoch aufgrund von Auslastung und Flugzeuggrösse von den Passagierzahlen abweichen.
Die detaillierten Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat Oktober werden am 11. November veröffentlicht.
jl
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