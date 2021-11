Flughafen Zürich im Oktober mit höherem Verkehrsaufkommen - Aktie gesucht

So starteten und landeten im Oktober doppelt so viele Flugzeuge wie im Vorjahresmonat. Mit rund 8000 Starts liegt das Verkehrsaufkommen aber weiterhin gut 30 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau.

Gemäss der auf der Flughafenwebseite täglich aktualisierten Statistik gab es letzten Monat insgesamt 16'127 Flugbewegungen. Gegenüber September hat die Zahl der Starts und Landungen damit dank einem regen Herbstferien-Vekehr um gut 5 Prozent zugenommen.

Seit Anfang Jahr wurden fast 100'000 Flugbewegungen verzeichnet. Damit liegt 2021 ziemlich exakt gleich auf mit dem Vorjahr, als die Monate Januar und Februar noch nicht stark von der Corona-Pandemie beeinträchtigt waren. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 waren bis Ende Oktober fast 250'000 Flugzeuge in Zürich gestartet oder gelandet.

In der auf der Webseite täglich publizierten Zahlen werden alle Flüge nach Instrumentenflugregeln ausgewiesen, der so genannte IFR-Verkehr. In diesem sind neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten. Die Anzahl der Flugbewegungen sagt zudem nichts über die Grösse der eingesetzten Flugzeuge und deren Auslastung aus. Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den Oktober veröffentlicht der Flughafen Zürich am 10. November.

Die Flughafen Zürich-Aktie verbucht an der SWX zeitweise ein Plus von 1,52 Prozent auf 167,50 Franken.

an/kw

Zürich (awp)