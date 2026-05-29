|Ausbau
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29.05.2026 09:10:00
Flughafen Zürich-Aktie: Zürcher Pistenverlängerungen sind öffentlich aufgelegt
Die geplanten Pistenverlängerungen am Flughafen Zürich sind einen Schritt weiter.
Die öffentliche Auflage dauert bis Ende Juni, wie das BAZL mitteilte. Die Pläne werden nicht nur im Kanton Zürich öffentlich aufgelegt, sondern auch im Aargau und in Schaffhausen. Diese Kantone sowie die Kantone St. Gallen, Thurgau sowie Bundesstellen können nun ihre Stellungnahmen zum Grossprojekt abgeben.
Die Piste 28 soll um 400 Meter nach Westen verlängert werden, die Piste 32 um 280 Meter nach Norden. Ziel ist es gemäss Angaben des Flughafens, die Sicherheit zu erhöhen und die Pünktlichkeit zu verbessern. Dies sorge auch für weniger Fluglärm in den Abendstunden. Gegner befürchten einen Kapazitätsausbau.
Das Zürcher Stimmvolk stellte sich im Jahr 2024 mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 61,7 Prozent hinter das Vorhaben. Die Verantwortlichen rechnen mit einem Baubeginn frühestens 2030.
Zürich (awp/sda)
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