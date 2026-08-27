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Umbau 27.08.2026 10:40:37

Flughafen Zürich-Aktie verliert: Swiss baut Lounge-Angebot aus

Flughafen Zürich-Aktie verliert: Swiss baut Lounge-Angebot aus

Angesichts des Umbaus am Flughafen Zürich verlegt die Swiss zwei Lounges vom Dock A in ein neu errichtetes Gebäude auf der Südseite des Dock B.

Die beiden Lounges sollen im ersten Quartal 2027 eröffnet werden.

Sie bieten den Gästen rund 20 Prozent mehr Fläche, wie die Swiss am Donnerstag in einem Communiqué mitteilte. Mit der Eröffnung der neuen Lounges im nächsten Jahr würden die heutigen Business und Senator Lounges sowie die Alpine Lounge im Dock A schliessen. Grund dafür ist die Modernisierung am Flughafen. Das Dock A wurde durch einen Neubau ersetzt.

Wegen der bevorstehenden Modernisierungsarbeiten sei auch ein Umzug der First und HON Circle Lounge der Swiss vom Dock A ins Dock B voraussichtlich für 2028 vorgesehen. Weitere Details dazu würden zu gegebener Zeit folgen, schrieb die Airline.

Die Flughafen Zürich-Aktie notiert im Schweizer Handel zeitweise 1,39 Prozent tiefer bei 227,60 Franken.

jb/cg

Zürich (awp)

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Bildquelle: Pixeljoy / Shutterstock.com
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