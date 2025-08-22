Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’270 0.2%  SPI 17’031 0.2%  Dow 44’786 -0.3%  DAX 24’320 0.1%  Euro 0.9387 0.0%  EStoxx50 5’479 0.3%  Gold 3’331 -0.2%  Bitcoin 91’342 0.5%  Dollar 0.8094 0.1%  Öl 67.5 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Underperform für Siemens Energy-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
KI-Gigant NVIDIA: Diese Aktien befinden sich im Portfolio
BYD-Aktie mit Zuwächsen: Kooperationen treiben das Geschäft in Europa voran
Zoom-Aktie kräftig im Plus: Zoom steigert Umsatz - Gewinn bleibt hinter Erwartungen zurück
Flughafen Zürich-Aktie unbewegt: Bodendienstleister kündigen Streik an - Sozialplan gefordert
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Flugausfälle möglich 22.08.2025 11:12:36

Flughafen Zürich-Aktie unbewegt: Bodendienstleister kündigen Streik an - Sozialplan gefordert

Flughafen Zürich-Aktie unbewegt: Bodendienstleister kündigen Streik an - Sozialplan gefordert

Am Flughafen Zürich haben die Mitarbeiter des Bodendienstleisters Airline Assistance Switzerland für den Freitagnachmittag einen Streik angekündigt.

Das Unternehmen plant die Einstellung des Betriebs in Zürich.

Die Medienstelle des Flughafens Zürich bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht des "Blick". Demnach habe man Kenntnis von den Streikplänen der Gewerkschaft und der Angestellten von Airline Assistance Switzerland (AAS). Der Streik soll um 14 Uhr beginnen.

Die AAS betreut als Bodenabfertiger laut Flughafen unter anderem die Fluggesellschaften Chair, Air Serbia, Eurowings, Pegasus, Lot, Air Cairo, Air Montenegro und GP Aviation. Von 14 Uhr bis Betriebsschluss würde die AAS insgesamt 35 Flüge abfertigen.

Welche Flüge genau betroffen sein könnten, war am Freitagmorgen laut Flughafen noch nicht klar. Betroffene Passagiere werden direkt von den Fluggesellschaften informiert.

Wie die Gewerkschaft VPOD Luftverkehr am Freitag mitteilte, hat AAS vor mehr als zwei Wochen ein Konsultationsverfahren eingeleitet. Der Betrieb am Standort Zürich soll eingestellt werden. Über 200 Mitarbeiter könnten ihre Stelle verlieren. Laut der Gewerkschaft verweigerte die AAS bislang Verhandlungen mit ihr für einen fairen Sozialplan.

An der SIX zeigt sich der Anteilsschein des Flughafen Zürich am Freitag zeitweise bei 244,20 Franken unverändert zum Vortag, nachddem er zuvor nachgegeben hatte.

Zürich (awp/sda)

Weitere Links:

Flughafen Zürich-Aktie dennoch im Minus: Bund gibt grünes Licht für neuen Tower
Navigationsanlagen am Flughafen Zürich werden von Skyguide kontrolliert
Flughafen Zürich nimmt Kurs auf Rekordjahr - Aktie steigt

Bildquelle: Pixeljoy / Shutterstock.com

Analysen zu Flughafen Zürich AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

10:29 BNP Paribas: Chinas Aktien sind günstig
09:30 SG-Marktüberblick: 22.08.2025
06:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – In einer engen Spanne
21.08.25 Logo WHS Walmart Aktienanalyse – US-Einzelhandelsriese ist auch ein Indikator für den US-Verbraucher
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
21.08.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf PolyPeptide Group AG
21.08.25 Globale Heimtierwirtschaft auf dem Vormarsch
19.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.75% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Alcon, Lonza
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’741.20 19.28 BHDSPU
Short 12’987.77 13.91 B1LSOU
Short 13’470.68 8.93 B6CSKU
SMI-Kurs: 12’267.42 22.08.2025 11:06:52
Long 11’730.15 19.74 SG1BPU
Long 11’474.84 13.99 BO0SVU
Long 10’947.78 8.74 BSXSZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

So sah das Aktienportfolio der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025 aus
BYD Aktie News: BYD am Nachmittag im Minusbereich
BKW-Aktie tiefrot: Operativer Gewinn von BKW bricht im ersten Halbjahr ein
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT erholen sich trotz fortgesetzter Friedensgespräche
Goldpreis: Auf Dreiwochentief abgerutscht
NIO Aktie News: NIO am Nachmittag stark gefragt
Warten auf Jackson Hole: US-Börsen schliessen etwas tiefer -- SMI gibt letztlich nach -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen schliessen überwiegend leichter
Palantir-Aktie im freien Fall: Längste Verlustserie seit April 2024 - Shortseller feiern
Novo Nordisk-Aktie stabilisiert sich - drohen nach Einstellungsstopp nun aber Entlassungen?
DroneShield-Aktie unter Druck: Abgang von Grossaktionär und Gewinnmitnahmen

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 25/34: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 25/34. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
So sah das Aktienportfolio der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025 aus
Die milliardenschwere Gates-Stiftung, ins Leben gerufen von Bill und Melinda Gates, verwaltet ih ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}