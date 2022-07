Flughafen Zürich-Aktie steigt merklich: Verkehrsaufkommen stagniert im Juni - Systemausfall sogt für Wartezeiten

Selbst wenn damit mehr als doppelt so viele Flüge wie im Vorjahr abgewickelt wurden, ist der Flughafen Zürich noch weit vom Vor-Corona-Niveau entfernt.

Die temporäre Schliessung des Luftraums aufgrund eines IT-Problems der Flugsicherung Skyguide Mitte Monat führte sogar dazu, dass im Juni die Gesamtzahl an Flugbewegungen mit 19'555 knapp unter der im Mai registrierten Zahl von 19'603 zu liegen kam. Dies geht aus den von der Nachrichtenagentur AWP ausgewerteten Zahlen von der Flughafenwebseite hervor. Durch die Panne bei Skyguide verzeichnete der Flughafen am 15. Juni markant weniger Starts und Landungen - wären an diesem Tag eine durchschnittliche Zahl an Flugbewegungen möglich gewesen, wäre auch die Gesamtzahl an Starts und Landungen im Juni ganz leicht über die Mai-Zahl geklettert.

Allerdings ist im Juni unabhängig vom Skyguide-Ausfall das Flugaufkommen am Flughafen Zürich erstmals seit längerem nicht mehr spürbar angestiegen. In den Monaten davor waren jeweils noch kontinuierlich mehr Starts und Landungen verzeichnet worden, was die schrittweise Erholung des Luftverkehrs nach der Corona-Pandemie reflektierte. Grund für die nun sichtbare Abflachung der Entwicklung dürften die limitierten Personalkapazitäten bei Fluggesellschaften und Flughäfen in ganz Europa sein, welche einer weiteren Ausweitung der Flugpläne im Wege stehen.

Kumuliert seit Anfang Jahr gab es am Flughafen Zürich dieses Jahr nun 50 Prozent mehr Flugbewegungen als 2021, jedoch 30 Prozent weniger als 2019. Vergleicht man lediglich den Monat Juni, sind die Zahlen dieses Jahr mehr als doppelt so hoch wie letztes Jahr und über vier Mal so hoch wie 2020, jedoch weiterhin knapp 19 Prozent unter dem Niveau von 2019.

Die Zahlen basieren auf einer täglich vom Flughafen aktualisierten Statistik, in der alle Flüge ausgewiesen werden, die nach Instrumentenflugregeln durchgeführt wurden. In diesem so genannten IFR-Verkehr sind neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten. Aus der Zahl der Flugbewegungen lässt sich nichts herauslesen über die Grösse der eingesetzten Flugzeuge respektive deren Auslastung.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den Juni veröffentlicht der Flughafen Zürich am 12. Juli.

Ausfall von Flugabfertigung-System sorgt für Wartezeiten

Der Ausfall eines weltweit genutzten Systems für Flugabfertigungen sorgt für längere Wartezeiten am Flughafen Zürich. Passagiere müssen manuell eingecheckt werden.

Eine Sprecherin des Flughafens Zürich bestätigte am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA entsprechende Berichte von "Blick" und "20 Minuten". Die Lage sollte sich jedoch schon bald wieder normalisieren.

Am Freitagmorgen hat der weltweite Ausfall des für Flugabfertigungen genutzten Systems Altea für Verzögerungen und längere Wartezeiten gesorgt.

Die Flughafen Zürich-Aktie notiert an der SIX zeitweise 2,91 Prozent höher bei 148,50 Franken.

Zürich (awp)