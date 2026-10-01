Flughafen Zürich-Aktie steigt: Mehr Flugbewegungen auch im September

Die Zahl der Flugbewegungen lag trotz anhaltender geopolitischer Spannungen erneut über dem Vorjahreswert. Damit setzt sich der Wachstumstrend der vergangenen Monate fort.

Insgesamt wurden im September 25'390 Starts und Landungen gezählt. Das sind 4,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie eine Auswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt. Gegenüber dem besonders verkehrsreichen Ferienmonat August ging die Zahl leicht um 1,6 Prozent zurück.

Der verkehrsreichste Tag war Freitag, der 25. September, mit 907 Starts und Landungen. Am ruhigsten war es am Samstag, dem 12. September, mit 778 Bewegungen. Seit dem Ausbruch des Iran-Konflikts Ende Februar hat sich das Verkehrsaufkommen am Flughafen Zürich damit auf Monatssicht durchgehend über dem jeweiligen Vorjahresniveau gehalten.

In den Monaten Januar bis September stieg die Zahl der Starts und Landungen im Jahresvergleich um 4,0 Prozent auf 208'599. Damit wurde auch das Niveau von 2019, dem letzten Jahr vor dem Corona-Einbruch, um 1,3 Prozent übertroffen. Zur Einordnung: Im September 2019 wurden 23'868 Flugbewegungen registriert, im September 2020 waren es dagegen nur noch 8910.

Die Zahlen basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, die alle Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR) erfasst. Dazu zählen neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge. Sie gelten als Indikator für die Verkehrsentwicklung, können jedoch aufgrund von Auslastung und Flugzeuggrösse von den Passagierzahlen abweichen.

Die detaillierten Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat September werden am 12. Oktober veröffentlicht.

Via SIX tendiert die Flughafen Zürich-Aktie zeitweise 0,2 Prozent fester bei 199,40 Franken.

yz/cg

Zürich (awp)