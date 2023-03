Flughafen Zürich-Aktie steigt: Flughafen Zürich findet neuen Finanzchef

Er tritt die Nachfolge von Lukas Brosi an, der per Anfang Mai CEO des Unternehmens wird.

Fleck werde sein Amt per Mitte August 2023 antreten und der Geschäftsleitung angehören, teilte der Flughafen Zürich am Dienstag mit. Neben der finanziellen Führung gehören auch die Rechtsabteilung, Informations- und Kommunikationstechnologien, das Versorgungsmanagement sowie die Abteilung Nachhaltigkeit und Umwelt zu seinem Verantwortungsbereich.

Den Angaben zufolge kommt Fleck von der Vebego AG, wo er als Finanzchef und im letzten Jahr als CEO ad interim amtierte. Zuvor war der 38-jährige schweizerisch-kanadische Doppelbürger unter anderem CFO bei der Airline Assistance Switzerland AG (AAS) am Flughafen Zürich.

Für die Aktie des Flughafen Zürich geht es am Dienstag an der SIX zeitweise um 1,36 Prozent hoch auf 163,50 Franken.

