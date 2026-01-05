Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’235 -0.2%  SPI 18’208 -0.1%  Dow 49’093 1.5%  DAX 24’841 1.2%  Euro 0.9286 -0.1%  EStoxx50 5’916 1.1%  Gold 4’443 2.6%  Bitcoin 74’438 2.7%  Dollar 0.7929 0.1%  Öl 61.7 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Swiss Re12688156Roche1203204Chevron1281709Idorsia36346343Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Partners Group2460882Rheinmetall345850
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Trendwende bei SAP-Aktie? Warum Anleger nach dem 52-Wochen-Tief jetzt zugreifen - Entscheidende Phase
Darum gibt der US-Dollar zum Franken und Euro etwas nach
Flughafen Zürich-Aktie stärker: Flugaufkommen in Zürich fast zurück auf Vor-Corona-Niveau
Microsoft-CEO Satya Nadella mahnt pauschale Kritik an künstlicher Intelligenz zu beenden - Aktie wenig bewegt
Suche...
Sommermonate am stärksten 05.01.2026 17:02:00

Flughafen Zürich-Aktie stärker: Flugaufkommen in Zürich fast zurück auf Vor-Corona-Niveau

Flughafen Zürich-Aktie stärker: Flugaufkommen in Zürich fast zurück auf Vor-Corona-Niveau

Das Verkehrsaufkommen am Flughafen Zürich hat 2025 weiter zugenommen.

Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der Flugbewegungen um 4 Prozent. Damit wurde das bisherige Rekordniveau von 2019, also vor der Corona-Pandemie, nahezu erreicht. Bei den Passagierzahlen dürfte 2025 ein Rekordjahr gewesen sein.

Insgesamt starteten und landeten im vergangenen Jahr 266'202 Flugzeuge in Zürich, wie aus von der Nachrichtenagentur AWP ausgewerteten Daten hervorgeht. Das sind 4 Prozent oder rund 10'000 Flüge mehr als 2024. Zu 2019 fehlen damit nur noch gut 1 Prozent.

Sommermonate am stärksten

Das höchste Verkehrsaufkommen verzeichnete der Flughafen in den Sommermonaten. Spitzenreiter war der Juli mit 24'992 Flugbewegungen, dicht gefolgt vom August mit 24'955. Den grössten Zuwachs im Jahresvergleich gab es im traditionell verkehrsreichen Herbstferien-Monat Oktober mit einem Plus von 6,6 Prozent auf 24'479 Flüge.

Auch im Dezember nahm das Verkehrsaufkommen deutlich zu. Die Zahl der Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 Prozent auf 21'106. Der verkehrsreichste Tag war der Freitag vor Weihnachten (19.12.) mit insgesamt 753 Starts und Landungen. Am ruhigsten war es am ersten Weihnachtstag mit 575 Flugbewegungen.

Passagierrekord in Griffweite

Die Passagierzahlen für das gesamte Jahr 2025 sind derweil noch nicht bekannt. Der Flughafen Zürich veröffentlicht seine detaillierten Passagier- und Verkehrszahlen für den Dezember erst am 14. Januar.

In den ersten elf Monaten 2025 waren 30,0 Millionen Passagiere über den Flughafen Zürich gereist, was einem Plus von 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dabei lag die Passagierzahl in jedem Monat über dem Vorjahresniveau.

Angesichts der starken Verkehrsentwicklung im Dezember ist ein neuer Passagierrekord im Jahr 2025 aber reine Formsache. Bereits im August hatte das Management bekräftigt, 2025 den bisherigen Rekord von 31,5 Millionen Passagieren aus dem Jahr 2019 übertreffen zu wollen.

Die für diesen Artikel ausgewerteten Flugbewegungen umfassen alle Starts und Landungen nach Instrumentenflugregeln (IFR), darunter Linien-, Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge. Sie stehen in engem Zusammenhang mit der Passagierentwicklung, können jedoch aufgrund unterschiedlicher Auslastung und Flugzeuggrössen davon abweichen.

Im SIX-Handel notiert die Flughafen Zürich-Aktie zeitweise 1,51 Prozent höher bei 255,60 Franken.

an/cg/uh

Zürich (awp)

Weitere Links:

Flughafen Zürich-Aktie in Grün: Weniger Flüge nach 23 Uhr - Fluglärm-Index steigt trotzdem

Bildquelle: Pixeljoy / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

17:00 Nicht alles, was glänzt, ist Gold – wie könnte es für Edelmetalle weitergehen?
12:27 UBS Logo UBS KeyInvest: Realismus statt Euphorie
11:07 Marktüberblick: Aixtron im Rallymodus
09:34 Neuer Rekord zum Jahresauftakt?
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’705.35 19.95 UJ1BSU
Short 14’008.96 13.68 BSUSOU
Short 14’540.01 8.79 BVLSMU
SMI-Kurs: 13’235.14 05.01.2026 17:10:23
Long 12’626.18 19.66 SWHB5U
Long 12’351.09 13.97 S5YBIU
Long 11’812.95 8.96 SHFB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

World Gold Council: So könnte sich der Goldpreis 2026 entwickeln
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Idorsia-Aktie dreht dennoch ins Minus: Blutdrucksenker Jeraygo wird in Kanada zugelassen
SMI im Minus -- DAX mit Rekordhoch -- Dow mit neuer Bestmarke - Techaktien in Grün -- Asiens Börsen letztlich überwiegend weit im Plus
Nestlé-Aktie verliert: Säuglingsnahrung in mehreren Ländern vorsorglich zurückgerufen
Rheinmetall-Aktie zieht an: Bundeswehr stockt Schützenpanzer-Ausrüstung auf - auch Aktien von RENK, HENSOLDT & TKMS steigen
Morgan Stanley 2026: Chancen und Risiken für Aktien, Gold, Öl und andere Assets
Novo Nordisk-Aktie steigt: Patent-Sieg für Semaglutid in China sichert Marktposition für 2026
Greift Bitcoin jetzt wieder die 100.000 US-Dollar an?

Top-Rankings

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
17:17 Koalition in Brandenburg wankt: SPD stellt BSW Ultimatum
17:06 Grüne fordern Debatte zu Reaktion auf US-Einsatz in Caracas
17:05 ROUNDUP: Nestlé ruft bestimmte Babynahrung zurück
17:04 US-Anleihen gefragt nach Angriff der USA auf Venezuela
16:58 ROUNDUP/Angst um Grönland: So reagiert Dänemark auf Trumps Drohungen
16:57 Europäische Kommission warnt USA vor Ansprüchen auf Grönland
16:50 Wadephul: Litauen-Brigade klares Zeichen für Nato-Entschlossenheit
16:50 SPD-Kandidat kritisiert Wegners Krisenmanagement in Berlin
16:49 GNW-News: Cliq Digital AG: Wirksamkeit des Segmentwechsels in das Basic Board des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse zum 23. März 2026
16:49 AKTIEN IM FOKUS 2: Aussichten in Venezuela beflügeln US-Ölwerte und Ausrüster