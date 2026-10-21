Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’558 0.0%  SPI 20’491 -0.1%  Dow 52’776 -0.2%  DAX 25’372 -1.1%  Euro 0.9221 -0.4%  EStoxx50 6’087 -1.9%  Gold 4’047 -2.3%  Bitcoin 66’715 -3.8%  Dollar 0.8216 -0.4%  Öl 112.8 3.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998Nestlé3886335UBS24476758ABB1222171Zurich Insurance1107539Holcim1221405Rheinmetall345850Partners Group2460882
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie vor Tesla-Aktie: Das sind die wichtigsten US-Technologiewerte von Dan Ives für 2027
Solana: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 3 Jahren gewesen
Wäre eine Kapitalanlage in USD Coin von vor 5 Jahren lukrativ gewesen?
Micron-Aktie vor der Verdreifachung? Analyst sieht enormes Potenzial - doch Anleger sollten vorsichtig sein
BYD-Aktie statt Tesla? Was der Einstieg von Michael Burry für Anleger bedeutet
Suche...
Plus500 Depot
Personalwechsel 21.10.2026 12:52:00

Flughafen Zürich-Aktie stabil: Mehrere Wechsel in der Geschäftsleitung ab 2027

Flughafen Zürich-Aktie stabil: Mehrere Wechsel in der Geschäftsleitung ab 2027

Der Flughafen Zürich stellt seine Geschäftsleitung teilweise neu auf.

Betriebschef Stefan Tschudin verlässt das Unternehmen Mitte 2027. Kommerzchef Stefan Gross wechselt nach Indien, wo er künftig eine führende Rolle beim neuen Flughafen Noida übernimmt. Gleichzeitig wird die Organisation am Flughafen Zürich neu aufgestellt.

Die Veränderungen sollen im Laufe des Jahres 2027 umgesetzt werden, wie der Flughafenbetreiber am Mittwoch mitteilte.

Tschudin arbeitet seit 2007 für den Flughafen und gehört seit 2017 der Geschäftsleitung an. Er verlasse das Unternehmen angesichts neuer strategischer Prioritäten im gegenseitigen Einvernehmen, hiess es.

Harziger Start in Indien

Gross, der seit 2016 das Geschäft mit Läden, Restaurants und weiteren Dienstleistungen am Flughafen Zürich leitet, wird künftig Verwaltungsratspräsident des Flughafens Noida bei der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Damit unterstreicht der Konzern die Bedeutung seines Geschäfts mit der indischen Tochter.

Der neue Flughafen dort hat im Juni den Betrieb aufgenommen. Allerdings läuft das Geschäft langsamer an als ursprünglich erwartet. Der Flughafen Zürich rechnet für Noida im laufenden Jahr noch mit einem Verlust auf Stufe des operativen Ergebnisses. 2027 soll die Gewinnschwelle erreicht werden. Längerfristig will der Konzern sein Auslandsgeschäft kräftig ausbauen.

Zusammenlegung von Immobilien und Kommerzgeschäft

Am Flughafen Zürich selbst übernimmt die bisherige Immobilienchefin Lydia Naef als neue Kommerzchefin die Verantwortung für das gesamte Geschäft ausserhalb des eigentlichen Flugbetriebs. Dazu gehören unter anderem die Vermietung und Bewirtschaftung von Immobilien, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und weitere Dienstleistungen für Passagiere und Besucher.

Zudem wird die bisherige Immobiliensparte neu organisiert. Eine neue Abteilung soll sich künftig um Bauprojekte sowie den Betrieb und Unterhalt der Gebäude kümmern. Hintergrund sind die umfangreichen Bau- und Sanierungsarbeiten, die in den kommenden Jahren am Flughafen anstehen.

Die Suche nach neuen Geschäftsleitungsmitgliedern für den Flugbetrieb und die neue Bausparte beginnt in den kommenden Wochen, wie es in der Mitteilung heisst. Die Zahl der Mitglieder in der Konzernleitung soll unverändert bleiben.

Der Flughafen Zürich profitierte zuletzt von einer grossen Reiselust und erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Rekordgewinn. Allerdings belasten die hohen Kosten für den neuen Flughafen Noida in Indien das Ergebnis, weshalb der Konzern für das Gesamtjahr mit einem Gewinnrückgang rechnet.

Die Flughafen Zürich-Aktie notiert im Handel an der SIX zeitweise 0,1 Prozent im Minus bei 198,30 Franken.

to/uh

Kloten (awp)

Weitere Links:

Aktie im Blick: Flughafen Zürich steigert Passagierzahl im September
Flughafen Zürich-Aktie: Flugangebot im Winter ausgebaut
Flughafen Zürich-Aktie gesucht: Bund bewilligt Bezüge aus Flugpetrol-Pflichtlager

Bildquelle: Pixeljoy / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS SpaceX: 830 % mehr KI-Umsatz – hebt die Aktie jetzt richtig ab?
16:52 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
16:15 UBS Logo UBS KeyInvest: Pharma – Zurück im Rampenlicht/Sensirion Innovation – "Made in Switzerland"
11:12 BNP Paribas: Die disruptive Kraft des Quantencomputing
09:46 Was nach dem ersten Duft bleibt
09:39 Marktüberblick: SAP, Qiagen, Meta und Tesla im Fokus
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’167.90 19.67 SXB6GU
Short 15’475.86 13.86 S1BOOU
Short 16’057.91 8.87 S4QBAU
SMI-Kurs: 14’557.91 22.10.2026 17:30:00
Long 13’943.00 19.15 SPBJ7U
Long 13’633.92 13.66 SQBO7U
Long 13’057.54 8.90 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Flughafen Zürich am 21.10.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Erste Schätzungen: Rheinmetall zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
BYD-Aktie statt Tesla? Was der Einstieg von Michael Burry für Anleger bedeutet
Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
UBS-Aktie fester: Immobilienfonds UBS (CH) Property Fund - Europe liquidiert
Nestlé-Aktie springt an: Nahrungsmittelriese gewinnt beim Wachstum an Tempo
Bitcoin im Fokus: Was der Halving-Countdown für die Bodenbildung signalisiert
MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-
NVIDIA-Aktie vor Tesla-Aktie: Das sind die wichtigsten US-Technologiewerte von Dan Ives für 2027
Tesla-Aktie im Plus: Musk bestätigt Prüfung eines Zusammenschlusses mit SpaceX
Micron-Aktie vor der Verdreifachung? Analyst sieht enormes Potenzial - doch Anleger sollten vorsichtig sein

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.