|Trotz Naohstkonflikt
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04.05.2026 09:40:36
Flughafen Zürich-Aktie stabil: Auch im April mehr Flugbewegungen
Der Flughafen Zürich hat im April 2026 trotz geopolitischer Spannungen mehr Flugbewegungen verzeichnet als im Vorjahr.
Auch der Wert von vor der Coronakrise wurde auf Monatssicht erstmals in diesem Jahr übertroffen. In den ersten vier Monaten 2026 summierten sich die Flugbewegungen auf 78'643 und lagen damit 3,8 Prozent über dem entsprechenden Vorjahreswert. Zum Niveau von 2019 fehlen damit aber noch 3,3 Prozent.
Die detaillierten Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat April werden am 13. Mai veröffentlicht. Im März waren die Passagierzahlen trotz der Kriegshandlungen im Iran um rund 5 Prozent gestiegen. Das Wachstum war dabei vor allem Europaflügen zu verdanken, während die Zahl der Interkontinentalflüge rückläufig war.
Die Zahlen zu den Flugbewegungen basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, die alle Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR) erfasst. Dazu zählen neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge. Sie gelten als Indikator für die Verkehrsentwicklung, können jedoch aufgrund von Auslastung und Flugzeuggrösse von den Passagierzahlen abweichen.
Die Flughafen Zürich-Aktie notierte im Schweizer Handel zuletzt auf Vortagsniveau bei 221,60 Franken.
an/cg
Zürich (awp)
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