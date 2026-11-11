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Zahlen veröffentlicht 11.11.2026 20:42:00

Flughafen Zürich Aktie: Passagierzahlen stagnieren trotz mehr Flugbewegungen

Flughafen Zürich Aktie: Passagierzahlen stagnieren trotz mehr Flugbewegungen

Der Flughafen Zürich steht vor einem Monat mit unterschiedlichen Entwicklungen in seinen Geschäftsbereichen.

Der Flughafen Zürich hat im Oktober stagniert. Trotz mehr Flügen trat die Zahl der Passagiere am Ort. Markant schlechter lief das Frachtgeschäft. Auch die Geschäfte und Restaurants verdienten etwas weniger.

Im Oktober reisten 3,17 Millionen Passagiere über den grössten Flughafen der Schweiz, wie der Flughafen am Mittwochabend in einem Communiqué bekannt gab. Das war ein hauchdünnes Plus von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Die Zahl der Lokalpassagiere sank um 0,2 Prozent, während jene der Umsteigepassagiere um 0,6 Prozent stieg. Der Anteil der Transferreisenden nahm so auf 27,4 Prozent ab von 28,6 Prozent im September.

Etwas mehr Passagiere auf Europaflügen

Ein leichtes Plus gab es auf den europäischen Flugverbindungen, wo die Zahl der Passagiere um 0,8 Prozent zunahm. Die Zahl der Langstreckenpassagiere nahm dagegen um 2,4 Prozent ab.

Dabei ging der Sinkflug bei den Reisenden aus dem Mittleren Osten erwartungsgemäss weiter. Die Region macht nur noch 4,1 Prozent der Gesamtpassagierzahl aus. Vor einem Jahr waren es noch 5,1 Prozent gewesen.

Rückläufig waren auch die Anteile Nordamerikas und Lateinamerikas. Dagegen legten der Ferne Osten und Afrika leicht zu.

Mehr Starts und Landungen

Derweil erhöhte sich die Zahl der Starts und Landungen am Flughafen Zürich zum Vorjahr um 1,2 Prozent auf 24'914. Die Auslastung der Flugzeuge verschlechterte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 83,0 Prozent. Pro Flug waren 141,1 Passagiere an Bord. Das ist ein Rückgang um 2,5 Prozent.

Das Luftfrachtgeschäft brach um 22,2 Prozent auf 22'056 Tonnen ein. Dagegen legte der Lastwagentransport zu.

Der Umsatz aus den kommerziellen Aktivitäten fiel um 0,6 Prozent auf 58,0 Millionen Franken, wie es weiter hiess. In den Läden und Gastrobetrieben auf der Landseite vor der Passkontrolle ging der Umsatz um 5,4 Prozent zurück. Dagegen konnten die Betriebe nach der Sicherheitskontrolle 2,4 Prozent mehr Umsatz erzielen.

Jeder Passagier gab im Schnitt nach der Passkontrolle 23,2 Franken aus. Das ist ein Minus von 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Kloten (awp)

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Bildquelle: Pixeljoy / Shutterstock.com
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