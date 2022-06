Flughafen Zürich-Aktie: Panne legt Flughäfen in Genf und Zürich lahm - Schweizer Luftraum gesperrt

Damit sind die Flughäfen Zürich und Genf lahmgelegt. Es können weder Flugzeuge starten noch landen. Auch Überflüge über die Schweiz sind nicht möglich.

Der Schweizer Luftraum sei aus Sicherheitsgründen für den Verkehr gesperrt worden, teilte Skyguide mit. Es sei früh am Morgen zu einer technischen Störung gekommen. Im Moment wisse man noch nicht, wie lange die Störung dauere, sagte eine Sprecherin von Skyguide auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.

Die Ursache der IT-Störung sei noch unbekannt. "Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung", sagte die Skyguide-Sprecherin weiter.

Boarding gestoppt

Der Zürcher Flughafen sei offen, sagte eine Sprecherin des Flughafens auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Derzeit könnten aber wegen der Informatikpanne bei Skyguide keine Flugzeuge starten und landen. Das Check-in laufe. Die Boardings seien jedoch gestoppt worden.

Der Genfer Flughafen schrieb auf seiner Seite, dass der Unterbruch bis 8 Uhr dauern dürfte. Es handle sich um eine grosse Panne.

Flugzeuge, die auf dem Weg in die Schweiz sind, müssen nun auf Flughäfen im Ausland ausweichen. Gemäss dem Portal Flight Radar ist beispielsweise der Swiss-Flug aus Dubai heute Morgen am Flughafen in Mailand gelandet, ebenso der Flug aus Johannesburg.

Wie viele Flüge von der Panne betroffen sind, konnte die Skyguide-Sprecherin nicht sagen. Skyguide informiere wieder, sobald weitere Informationen verfügbar seien.

jb/tv

Zürich/Genf (awp/sda)