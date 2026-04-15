Flughafen Zürich-Aktie: Mehr Passagiere trotz Iran-Konflikt

Zudem machten auch die Läden mehr Umsatz.

Im März reisten 2,47 Millionen Passagiere über den Flughafen Zürich, wie es in einer Mitteilung vom Dienstagabend hiess. Das ist ein Plus von 4,9 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat.

Allerdings hat sich die Wachstumsrate seit dem Ausbruch der Kriegshandlungen im Mittleren Osten abgeschwächt. Im Januar (+6,8 Prozent) und Februar (+7,9 Prozent) hatten die Passagierzahlen stärker zugelegt als im März.

Das Wachstum ist den Europaflügen zu verdanken. Auf dem "Alten Kontinent" flogen 1,88 Millionen Menschen über den Flughafen Zürich. Das waren 9,3 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Weniger Passagiere aus dem Mittleren Osten

Dagegen sank die Zahl der Interkontinentalreisenden um 6,9 Prozent auf 584'441. Nachdem der Iran die grossen Flughäfen in den Arabischen Emiraten unter Beschuss genommen hatte, stellten diese Drehkreuze den Betrieb zeitweise ein. Passagiere aus dem Mittleren Osten machten am Flughafen Zürich nur noch 1,3 Prozent der Reisenden aus, nachdem sie im Vorjahres-Monat noch 5,4 Prozent betragen hatten.

Einen leichten Rückgang gab es auch bei den Reisenden nach Nordamerika. Dagegen gab es mehr Passagiere auf den Strecken nach Fernost, Afrika und Lateinamerika.

Maschinen besser gefüllt

Die Zahl der Lokalpassagiere stieg im Februar um 2,3 Prozent und jene der Umsteigepassagiere um 10,6 Prozent. Die Anzahl der Flüge nahm derweil um 2,7 Prozent auf 21'492 zu.

Die Sitzplatzauslastung stieg um 2,1 Prozentpunkte auf 77,2 Prozent. Im Schnitt flogen 130 Passagiere mit einer Maschine. Damit blieben im Durchschnitt 38,3 Sitze pro Flieger leer.

Einen deutlichen Rückgang gab es indes bei der Fracht: Im März wurden knapp 40'000 Tonnen Fracht über den Flughafen Zürich abgewickelt. Das war ein Minus von 3,6 Prozent. Die Luftfracht sank gar um 9 Prozent auf 26'393 t.

In den Läden klingeln Kassen

Einen guten März erlebten auch Geschäfte, Gastronomen und Dienstleister am Flughafen. Deren Kommerzumsatz stieg um 2,2 Prozent auf 47,5 Millionen Franken.

Dabei nahmen die Verkäufe auf der Airside, also dem Bereich nach der Sicherheitskontrolle, um 6,4 Prozent zu, während sie auf der Landseite um 3,4 Prozent sanken. Im Schnitt gab ein Passagier nach der Sicherheitskontrolle 22,70 Franken aus.

Mehr Passagiere im Startquartal

Insgesamt haben in den ersten drei Monaten 6,88 Millionen Passagiere den Flughafen Zürich benützt. Das ist ein Anstieg um 6,5 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2025.

Der Kommerzumsatz kletterte von Januar bis März um 4,5 Prozent auf 137,5 Millionen Franken.

jb/tp

Zürich (awp)