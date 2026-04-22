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22.04.2026 10:18:06
Flughafen Zürich-Aktie leichter: Skyguide reduziert Anflugkapazität
Die Flugsicherung Skyguide kann derzeit keine Angaben zur Dauer der möglichen Verspätungen im Flugbetrieb machen.
"Unsere Teams arbeiten derzeit mit Hochdruck an der Behebung des technischen Problems", hiess es bei der Medienstelle auf Anfrage von Keystone-SDA. Die Sicherheit des Flugverkehrs sei gewährleistet.
Die Anflugkapazität in Zürich sei ab Betriebsbeginn vorsorglich um 30 Prozent reduziert worden. Annullierungen habe es aufgrund der Störung bislang keine gegeben, hatte eine Sprecherin des Flughafens Zürich kurz vor 6 Uhr auf Anfrage mitgeteilt. Passagiere würden durch ihre Fluggesellschaften über den Status ihrer Flüge informiert. Die Sprecherin ergänzte, dass die Kapazität wegen der Bise ohnehin reduziert sein werde.
Das technische Problem trat laut Skyguide im Kontrollzentrum in Dübendorf ZH auf. Ein System, das die Fluglotsen bei der Führung der ankommenden Flugzeuge unterstütze, zeige Maschinen mit grösseren Verspätungen nicht zuverlässig an, schrieb Skyguide in der Nacht auf Mittwoch. Die Lotsen würden die betroffenen Flüge stattdessen mit einem bewährten manuellen Verfahren übergeben. Das benötige mehr Zeit. Im Laufe des Vormittags will Skyguide über den weiteren Verlauf informieren.Im Schweizer Handel gibt die Flughafen Zürich-Aktie zeitweise 0,51 Prozent auf 234,00 Franken ab.
Kloten ZH (awp/sda)
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