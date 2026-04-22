Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’138 0.0%  SPI 18’599 0.0%  Dow 49’149 -0.6%  DAX 24’246 -0.1%  Euro 0.9166 0.0%  EStoxx50 5’927 -0.1%  Gold 4’752 0.8%  Bitcoin 60’858 2.1%  Dollar 0.7802 -0.1%  Öl 99.4 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526ABB1222171Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rekordquartal für DroneShield und neue Kooperation - Aktie dennoch unter Druck
Ausblick: STMicroelectronics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Greedflation - Dient die Inflation den Unternehmen als Vorwand für überhöhte Preise?
Aktien von RevMed und BioNTech freundlich: Neue Wirkstoffe wecken Hoffnung bei Bauchspeicheldrüsenkrebs
Ausblick: Sartorius gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Plus500 Depot
Verspätungen möglich 22.04.2026 10:18:06

Flughafen Zürich-Aktie leichter: Skyguide reduziert Anflugkapazität

Flughafen Zürich-Aktie leichter: Skyguide reduziert Anflugkapazität

Die Flugsicherung Skyguide kann derzeit keine Angaben zur Dauer der möglichen Verspätungen im Flugbetrieb machen.

Die Flugsicherung reduzierte wegen des technischen Problems am Mittwochmorgen die Anflugkapazität am Flughafen Zürich.

"Unsere Teams arbeiten derzeit mit Hochdruck an der Behebung des technischen Problems", hiess es bei der Medienstelle auf Anfrage von Keystone-SDA. Die Sicherheit des Flugverkehrs sei gewährleistet.

Die Anflugkapazität in Zürich sei ab Betriebsbeginn vorsorglich um 30 Prozent reduziert worden. Annullierungen habe es aufgrund der Störung bislang keine gegeben, hatte eine Sprecherin des Flughafens Zürich kurz vor 6 Uhr auf Anfrage mitgeteilt. Passagiere würden durch ihre Fluggesellschaften über den Status ihrer Flüge informiert. Die Sprecherin ergänzte, dass die Kapazität wegen der Bise ohnehin reduziert sein werde.

Das technische Problem trat laut Skyguide im Kontrollzentrum in Dübendorf ZH auf. Ein System, das die Fluglotsen bei der Führung der ankommenden Flugzeuge unterstütze, zeige Maschinen mit grösseren Verspätungen nicht zuverlässig an, schrieb Skyguide in der Nacht auf Mittwoch. Die Lotsen würden die betroffenen Flüge stattdessen mit einem bewährten manuellen Verfahren übergeben. Das benötige mehr Zeit. Im Laufe des Vormittags will Skyguide über den weiteren Verlauf informieren.

Im Schweizer Handel gibt die Flughafen Zürich-Aktie zeitweise 0,51 Prozent auf 234,00 Franken ab.

Kloten ZH (awp/sda)

Weitere Links:

Flughafen Zürich-Aktie fester: Zürcher Kantonsrat will Gegenvorschlag zur Nachtruhe-Initiative

Bildquelle: Pixeljoy / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Inside Trading & Investment

09:51 SMI-Anleger weiter zurückhaltend
09:14 Marktüberblick: Beiersdorf schwächelt nach Zahlen
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Ins Minus gedreht
21.04.26 Tim Cook übergibt das Apple-Zepter
21.04.26 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (60%) auf Nikkei 225 Exchange Traded Fund, S&P 500 Index®, EURO STOXX 50® Index, Swiss Market® Index
21.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Lonza, Partners Group
21.04.26 Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’707.70 19.31 BC7SLU
Short 13’970.53 13.90 B5HSYU
Short 14’492.81 8.93 BW3SLU
SMI-Kurs: 13’137.64 22.04.2026 10:24:37
Long 12’628.81 19.98 SI6BUU
Long 12’328.38 13.84 SZXBHU
Long 11’818.31 8.93 SQFBLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat steigt am Abend
ABB-Aktie klar im Plus: Umsatzsprung im Startquartal
Siemens-Energy-Aktie: Analysten zeigen sich weiterhin zuversichtlich
Krisenvorsorge auf dem Prüfstand: Verliert Gold seinen Status als "sicherer Hafen"?
EVOTEC-Aktie deutlich höher: Goldman-Sachs-Einstieg rückt Aktionärskreis ins Rampenlicht
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: Anleger greifen bei AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagnachmittag zu
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
AIXTRON-Aktie mit Rekordhoch: Nachfrage nach Halbleitertechnologie treibt an

Top-Rankings

KW 16: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 16: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 16: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.