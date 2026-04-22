Flughafen Zürich-Aktie leichter: Grund für technische Problem ermittelt - Störung behoben

In der Nacht auf Mittwoch funktionierte das System, das Lotsen für die Führung ankommender Flugzeuge benötigen, nicht mehr zuverlässig.

Mit einem Update konnten die Systeme aller Arbeitspositionen wiederhergestellt werden, die von dem technischen Problem betroffen waren. Danach konnte Skyguide die eingeschränkte Anflugkapazität am Flughafen Zürich aufheben, wie eine Sprecherin von Skyguide auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA gegen Abend mitteilte.

Die Anflugkapazität hatte die Flugsicherung am Mittwochmorgen vorsorglich um 30 Prozent reduziert, weil Flugzeuge mit grösserer Verspätung im System nicht zuverlässig angezeigt wurden. Dieses System unterstütze Fluglotsen bei der Führung ankommender Maschinen, schrieb die Flugsicherung in der Nacht auf Mittwoch in einer Mitteilung.

Die Lotsen mussten die betroffenen Flüge deshalb manuell übergeben. Dieses Verfahren brauche mehr Zeit, schrieb Skyguide weiter.

Am Vormittag noch hatte die Flugsicherung keine Angaben zur Dauer der möglichen Verspätungen machen können. "Unsere Teams arbeiten derzeit mit Hochdruck an der Behebung des technischen Problems", hiess es auf Anfrage.

Wegen des technischen Problems kam es schliesslich "kaum zu zusätzlichen Verspätungen", wie Skyguide am späten Mittwochnachmittag mitteilte. Wegen der Bise sei die Kapazität am Flughafen Zürich ohnehin reduziert gewesen.

Solange die Bisenlage herrsche, könnten die wetterbedingten Einschränkungen weiterhin andauern. Mit dem technischen Vorfall hätten sie jedoch nichts zu tun, betonte Skyguide gegenüber Keystone-SDA.

Im Schweizer Handel gab die Flughafen Zürich-Aktie letztlich 2,3 Prozent auf 229,80 Franken ab.

Kloten ZH (awp/sda)