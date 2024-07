Flughafen Zürich-Aktie im Minus: Internationale IT-Störung wirbelt Schweizer Flugpläne durcheinander

In Zürich durften am Morgen nur noch Flugzeuge mit Destination Zürich landen. Da die Flugsicherung Skyguide mit der Panne zu kämpfen hatte, gab es auch in Genf und Basel-Mülhausen Verspätungen und Flugausfälle.

Die Fluggesellschaft Swiss annullierte bis am Mittag zwei Flüge nach Berlin und zurück, wie ihr Mediendienst auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Der Flugverkehr am dortigen Hauptstadtflughafen war vorübergehend stark eingeschränkt. Selbst nicht von der Panne mit dem Update der IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike betroffen, machten Swiss die Probleme bei Skyguide und anderen Partnerfirmen zu schaffen.

Skyguide reduzierte am Morgen die Kapazität im Transitverkehr über der Schweiz um 30 Prozent. Auch die Landeanflüge auf Zürich verminderte sie um den gleichen Prozentsatz, bis dann der Entscheid fiel, nur noch die in der Luft befindlichen Flugzeuge mit Destination Zürich dort landen zu lassen.

Check-in von Hand

Im Flughafen Zürich hatten mehrere Airlines Verspätungen, zahlreiche Flüge fielen ganz aus. Der Check-in muss teilweise von Hand gemacht werden. Die Landesflughäfen und die Swiss empfehlen Passagieren, sich bei ihrer Airline über den Stand des Fluges zu informieren. Auch Firmen an den Flughäfen waren von den weltweiten Informatikproblemen betroffen.

Der Flughafen Genf meldete keine Probleme wegen der IT-Panne. Allerdings gab es wegen der Flugraumüberwachung auch dort Verspätungen und Annullierungen.

Im binationalen Flughafen Basel-Mülhausen war die Bodenabfertigung gestört. Zudem kämpften mehrere Fluggesellschaften und Dienstleister mit technischen Problemen. Grössere Auswirkungen auf die Flugabwicklung gab es laut Auskunft des Flughafens nicht.

Die global tätige Servicefirma Swissport bestätigte, sie sei von der Panne stark betroffen. Die meisten Abfertigungsanlagen für Fluggepäck in der Schweiz fielen aus. Am Morgen war der Gepäckabfertiger mit Microsoft an der Lösung des Problems. Swissport ist nach eigenen Angaben die weltgrösste Servicegesellschaft für Fluggesellschaften und Flughäfen.

Die Bundesverwaltung verzeichnete bis am Mittag keine Störungen durch die Panne. Das Bundesamt für Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) hatte keine Kenntnis von Ausfällen. Man habe aber Meldungen von verschiedenen Unternehmen und kritischen Infrastrukturen erhalten, sagte ein Sprecher.

Die Flughafen Zürich-Aktie fällt im Schweizer Handel zeitweise um 1,22 Prozent auf 197,95 Franken.

