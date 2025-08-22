Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’272 0.3%  SPI 17’039 0.3%  Dow 44’786 -0.3%  DAX 24’288 0.0%  Euro 0.9384 0.0%  EStoxx50 5’475 0.2%  Gold 3’328 -0.3%  Bitcoin 90’630 -0.3%  Dollar 0.8082 0.0%  Öl 67.7 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Flughafen Zürich-Aktie im Minus: Bodendienstleister kündigen Streik an - Sozialplan gefordert
Kurzfrist-Anleger ziehen die Reissleine: Droht Bitcoin der Sturzflug auf 100'000 Dollar?
JPMorgan-Aktie dennoch höher: Bundesanwaltschaft legt Bank JPMorgan Suisse Millionenbusse auf
DroneShield-Aktie knüpft an starken Vortag an: Ukraine-Kooperation von DroneShield treibt weiter an
DKSH-Aktie steigt: DKSH übernimmt Vertrieb von Point Grey-Babypflege in Vietnam
Suche...
200.- Saxo-Deal
Flugausfälle möglich 22.08.2025 14:13:36

Flughafen Zürich-Aktie im Minus: Bodendienstleister kündigen Streik an - Sozialplan gefordert

Flughafen Zürich-Aktie im Minus: Bodendienstleister kündigen Streik an - Sozialplan gefordert

Die Mitarbeitenden des Bodendienstleisters Airline Assistance Switzerland am Flughafen Zürich wollen am Freitagnachmittag streiken, weil das Unternehmen den Betrieb in Zürich einstellen will.

Flughafen Zürich
243.22 CHF -0.24%
Kaufen Verkaufen
Während des Warnstreiks übernehmen andere Bodenabfertiger die meisten Flüge.

Es sei höchstens mit einzelnen Annullationen zu rechnen, teilte die Medienstelle des Flughafens Zürich mit. Verspätungen seien jedoch nicht auszuschliessen. Nach wie vor gelte, dass die Passagiere von ihren Fluggesellschaften über den Status ihres Fluges informiert würden.

Der Warnstreik soll um 14 Uhr beginnen und bis Betriebsschluss dauern. In dieser Zeit würde AAS 2000 von 55'000 abfliegenden Passagieren oder 35 von 750 Flugbewegungen abfertigen, wie der Flughafen Zürich schreibt. AAS mache rund 7 Prozent des Handlings am Flughafen Zürich aus.

AAS betreut als Bodenabfertiger laut Flughafen unter anderem die Fluggesellschaften Chair, Air Serbia, Eurowings, Pegasus, Lot, Air Cairo, Air Montenegro und GP Aviation.

Wie die Gewerkschaft VPOD Luftverkehr am Freitag mitteilte, leitete AAS vor mehr als zwei Wochen ein Konsultationsverfahren ein. Der Betrieb am Standort Zürich soll eingestellt werden. Über 200 Mitarbeitende könnten ihre Stelle verlieren. Laut der Gewerkschaft verweigerte die AAS bislang Verhandlungen mit ihr für einen fairen Sozialplan.

AAS Zürich bestreitet dies in einer Stellungnahme von Freitag. Es sei nicht richtig, dass sich AAS Verhandlungen hinsichtlich eines Sozialplanes verweigere.

AAS Zürich befinde sich aktuell in der Prüfung zahlreicher Vorschläge der AAS-Mitarbeitenden, die im Rahmen des Konsultationsverfahrens formuliert wurden, um mögliche Kündigungen abzuwenden oder möglichst tief zu halten. Sobald dieser Prozess beendet sei, und falls es dann zu Kündigungen kommen sollte, prüfe AAS auch den Vorschlag des VPOD zum Sozialplan. Dies sei gegenüber der Gewerkschaft immer so kommuniziert worden.

An der SIX zeigt sich der Anteilsschein des Flughafen Zürich am Freitag zeitweise bei 244 Franken und damit 0,08 Prozent schwächer zum Vortag.

Zürich (awp/sda)

Weitere Links:

Flughafen Zürich nimmt Kurs auf Rekordjahr - Aktie steigt
Flughafen Zürich-Aktie dennoch im Minus: Bund gibt grünes Licht für neuen Tower
Navigationsanlagen am Flughafen Zürich werden von Skyguide kontrolliert

Bildquelle: Pixeljoy / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

10:29 BNP Paribas: Chinas Aktien sind günstig
09:30 SG-Marktüberblick: 22.08.2025
06:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – In einer engen Spanne
21.08.25 Logo WHS Walmart Aktienanalyse – US-Einzelhandelsriese ist auch ein Indikator für den US-Verbraucher
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
21.08.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf PolyPeptide Group AG
21.08.25 Globale Heimtierwirtschaft auf dem Vormarsch
19.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.75% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Alcon, Lonza
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’776.49 19.49 SS4MTU
Short 13’052.57 13.65 BA5S0U
Short 13’510.35 8.96 NTUBSU
SMI-Kurs: 12’272.24 22.08.2025 14:08:51
Long 11’775.83 19.81 SQFBLU
Long 11’474.84 13.42 BO0SVU
Long 11’005.55 8.90 BYCSSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

So sah das Aktienportfolio der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025 aus
BYD Aktie News: BYD am Nachmittag im Minusbereich
BKW-Aktie tiefrot: Operativer Gewinn von BKW bricht im ersten Halbjahr ein
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT erholen sich trotz fortgesetzter Friedensgespräche
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Goldpreis: Auf Dreiwochentief abgerutscht
NIO Aktie News: NIO am Nachmittag stark gefragt
Warten auf Jackson Hole: US-Börsen schliessen etwas tiefer -- SMI gibt letztlich nach -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen schliessen überwiegend leichter
Palantir-Aktie im freien Fall: Längste Verlustserie seit April 2024 - Shortseller feiern
Citi-Bewertung gibt Rückenwind: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Plus

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 25/34: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 25/34. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
So sah das Aktienportfolio der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025 aus
Die milliardenschwere Gates-Stiftung, ins Leben gerufen von Bill und Melinda Gates, verwaltet ih ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}