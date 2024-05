Flughafen Zürich-Aktie: Im April mehr Starts und Landungen am Flughafen Zürich

Auch der Rückstand zu den Vorkrisenwerten von 2019 wird immer kleiner.

Im Monat April 2024 gab es am Flughafen Zürich insgesamt 21'644 Starts und Landungen. Dies sind rund 7 Prozent mehr als im April 2023, wie eine Datenauswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt. Im Vergleich zum Vormonat März liegt der Anstieg gar bei 13 Prozent - und dies obwohl die Ostertage dieses Jahr im März waren.

Der Rückstand zum Niveau von vor der Corona-Krise von April 2019 schmolz auf noch knapp 5 Prozent zusammen. In den Vormonaten war die Differenz jeweils grösser als 10 Prozent gewesen. Damit ist der Trend im Vorfeld der anstehenden Haupt-Reisesaison vielversprechend.

Die Flugbewegungszahlen am Flughafen Zürich basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, in der alle Flüge nach Instrumentenflugregeln erfasst sind. In diesem so genannten IFR-Verkehr sind neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten. Die Zahl der Flugbewegungen sagt aber nichts aus über die Grösse der abgefertigten Flugzeuge und deren Auslastung.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat April veröffentlicht der Flughafen Zürich am 14. Mai.

an/

Zürich (awp)