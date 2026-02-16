|Flughafengebühren
|
16.02.2026 20:23:36
Flughafen Zürich-Aktie: Höhere Lärmzugschläge geplant
Ab Oktober zahlen Fluggesellschaften am Flughafen Zürich höhere Lärmzuschläge für späte Flüge.
Die Flughafengebühren dürfen nur kostendeckend sein, teilte der Flughafen Zürich am Montagabend mit. Dass sie nun tiefer ausfallen, liege am erwarteten höheren Passagieraufkommen. Zudem fliessen Bauprojekte und die Betriebskosten in die Berechnungen ein.
Statt wie bisher 35 Franken kostet die Gebühr für abfliegende Passagierinnen und Passagiere künftig noch 30,40 Franken. Diese werden den Fluggesellschaften belastet.
Die Verhandlungen zu den Gebühren dauerten rund vier Monate. Unter anderem haben Vertretungen der Swiss und Easyjet teilgenommen.
Anreiz für rasche Starts
Mit den passagierbezogenen Gebühren treten auch die höheren Lärmgebühren inkraft. Der Flughafen beantragte eine Erhöhung der Lärmzuschläge für Starts nach 23 Uhr sowie eine zusätzliche Gebührenstufe für Starts ab 23.15 Uhr. Damit solle ein Anreiz geschaffen werden, um im Verspätungsfall möglichst rasch zu starten.
Neben den Lärmzuschlägen in der Nacht sollen auch die Tageslärmgebühren aufschlagen. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt verfügte die neuen Gebühren.
Der Abflug von lauteren Langstreckenfliegern kostet zwischen 23.00 Uhr und 23.15 Uhr neu 4000 statt 3000 Franken. Zwischen 23.15 Uhr und 23.30 Uhr sind es 5000 Franken.
Steigen werden schliesslich auch die Landegebühren, weil das Nutzungsentgelt für die Gepäcksortierungsanlage in diese integriert würden, heisst es weiter.
Zum Gebührenreglement könnten noch Änderungsanträge eingehen. Ansonsten gilt es ab dem 1. Oktober 2026.
Zürich (awp/sda)
