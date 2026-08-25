Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’496 0.3%  SPI 20’389 0.4%  Dow 53’417 0.3%  DAX 26’305 0.8%  Euro 0.9360 0.1%  EStoxx50 6’480 0.5%  Gold 4’645 -0.2%  Bitcoin 63’618 0.5%  Dollar 0.8025 0.0%  Öl 89.5 -2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Amrize143013422Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Amrize-Aktie tiefer: Finanzchef tritt nach wenigen Monaten zurück
Arbonia-Aktie tiefrot: Organisches Wachstum - operatives Ziel wegen SAP-Problemen gesenkt
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag
Infineon, AIXTRON und Co.: Halbleiter-Aktien vor NVIDIA-Zahlen gefragt - UBS sieht robuste Nachfrage
Ausblick: CrowdStrike stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
ETF Sparplan
Hochsaison 25.08.2026 12:20:37

Flughafen Zürich-Aktie gewinnt: Pünktlichkeit verbessert sich - Swiss stagniert

Flughafen Zürich-Aktie gewinnt: Pünktlichkeit verbessert sich - Swiss stagniert

Die Pünktlichkeit am Flughafen Zürich ist in der Hochsaison im Sommer 2026 besser geworden.

Die Swiss hatte dagegen mit mehr Annullationen und Ausweichlandungen zu kämpfen, so dass ihre Pünktlichkeit keine Fortschritte machte.

Am gesamten Flughafen Zürich habe die Abflugpünktlichkeit im Juni und im Juli deutlich über den beiden Vorjahren gelegen, sagte der operative Chef des Flughafens, Stefan Tschudin am Dienstag vor den Medien.

So seien im Juli 56 Prozent der Maschinen mit weniger als 15 Minuten Verspätung abgehoben. Das seien 5 Prozentpunkt mehr als im Juli 2025. Seit Jahresbeginn liege die Pünktlichkeit am grössten Schweizer Airport im Schnitt bei 66 Prozent.

Betriebliche Verbesserungen

Man habe sehr viel optimiert, sagte Tschudin. So habe man beispielsweise die Personalressourcen angepasst oder einen eigenen Meteorologen für lokale Wetterprognosen angestellt. Damit könne man betriebliche Massnahmen bei ungünstigen Wetterlagen wie etwa Bise oder Gewittern ergreifen.

Ebenso sei die Dockstationen an den Gates mit Kameras ausgerüstet worden. Damit wolle man die Prozesse bei der Abfertigung der Flugzeuge analysieren und verbessern. Dennoch habe der Flughafen sein eigenes Pünktlichkeitsziel von 65 Prozent für den Juli nicht ganz erreicht, gestand Tschudin ein.

Swiss stagniert

Das gleiche gilt für die Swiss, bei der die Pünktlichkeit keine Fortschritte gemacht hat. So starteten im ganzen Sommer 59 Prozent der Maschinen mit einer Verspätung von weniger als einer Viertelstunde. Damit blieb die Pünktlichkeit auf dem Vorjahresniveau. Das eigene Ziel von 65 Prozent hat die Airline nicht geschafft.

Die Hauptursache sei das Wetter gewesen, sagte der operative Chef der Swiss, Oliver Buchhofer, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP: "Die Gewitter waren stärker und intensiver als letztes Jahr." Alleine das Gewitter vom 30. Juni, das zweieinhalb Stunden über dem Flughafen Zürich tobte und sich nicht von der Stelle bewegte, hat ein Drittel aller kurzfristigen Flugstreichungen in diesem Sommer bei der Swiss verursacht.

So mussten 26 Maschinen auf andere Flughäfen ausweichen. Insgesamt waren über 10'000 Passagiere von dem Gewitter am 30. Juni betroffen.

Zudem machten der Swiss auch Streiks im Ausland und technische Probleme zu schaffen. Auch die Absage von Flügen nach Tel Aviv und Dubai wegen des Iran-Kriegs habe durchgeschlagen, sagte Buchhofer. Die Stabilität des Flugplans sank auf 97,1 Prozent von 98,5 Prozent im Vorjahr.

Die Zahl der kurzfristigen Annullationen war um 80 Prozent höher als im Vorjahr. Insgesamt wurden 337 Flüge kurzfristig abgesagt. Allerdings waren es im Jahr 2024 noch gut doppelt so viele gewesen.

Serie von Spitzentagen

Der Flughafen und die Swiss hatten mit dem hohen Passagierandrang zu kämpfen: Von Mitte Juli bis Anfang August seien an fünf Spitzentagen jeweils über 120'000 Reisende über den Flughafen geflogen.

Der verkehrsreichste Tag war der 2. August mit knapp 122'000 Passagieren, dsavon rund die Hälfte von der Swiss. Das waren nur rund 500 weniger als beim Allzeitrekord vom 5. Oktober 2025.

Der Druck sei hoch gewesen, sagte Tschudin. Es habe fast keine Ruhepausen mehr gegeben. Eine zusätzliche Belastung seien die Hitzewellen gewesen. Wenn es draussen 35 Grad habe, seien es auf dem Vorfeld bei den Flugzeugen 55 Grad und im Bauch einer Maschine teils über 60 Grad.

Das sei eine enorme Belastung für die Gepäcklader. Um sie abzukühlen, habe man die Enteisungsmaschinen für Flugzeuge eingesetzt, sagte Tschudin.

Jahresziel in Reichweite

Trotz der durchzogenen Sommerbilanz sieht Swiss-Manager Buchhofer das Jahresziel einer Pünktlichkeit von 70 Prozent noch in Reichweite. "Im Moment sieht es noch gut aus." Die Swiss sei derzeit immer noch ein bisschen über dem Vorjahresniveau. "Ich habe das Ziel noch nicht aufgegeben. Das wäre noch zu früh. Wir arbeiten daran", sagte Buchhofer der AWP.

An der SIX zeigt sich die Flughafen Zürich-Aktie zeitweise 1,05 Prozent im Plus bei 230,80 Franken.

jb/uh

Kloten (awp)

Weitere Links:

Flughafen Zürich-Aktie dennoch leichter: Passagierzahl im Juli um 2,4 Prozent gesteigert

Bildquelle: Pixeljoy / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

11:40 SanDisk: Wenn ein Spin-off zum Star der KI-Rally wird
09:06 SMI kommt zum Wochenauftakt kaum vom Flec
08:59 SG-Marktüberblick: 25.08.2026
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Zwischenhoch als Widerstand
24.08.26 Logo WHS Bitcoin explodiert, Nasdaq fällt: Nvidia entscheidet jetzt alles!
21.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Adobe, Oracle, SAP
20.08.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Huber + Suhner AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’043.91 19.93 SLSB2U
Short 15’344.63 13.96 S9B6IU
Short 15’932.49 8.92 SHVBSU
SMI-Kurs: 14’496.04 25.08.2026 13:25:31
Long 13’851.09 19.26 SABDTU
Long 13’543.44 13.76 S1BXZU
Long 12’964.15 8.92 S95BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Partners Group-Aktie steigt: Verkauf von Gong Cha gemeldet
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
UBS-Streit: Grübel stellt sich hinter Keller-Sutter - Aktie im Blick
SpaceX-Aktie vor dem Wendepunkt? Musk stellt Falcon-Aus in Aussicht - DZ Bank warnt
Bitcoin auf Erholungskurs: Das steckt hinter dem Kurssprung der vergangenen Woche
Kühne+Nagel-Aktie stabil: Grossinvestor Klaus-Michael Kühne ist tot
Greenlight Capital: So positionierte sich David Einhorn im 2. Quartal
Bayer-Aktie fester: Japan erteilt Zulassung für Hyrnuo
Roche-Aktie sinkt: Tochter Genentech baut Adipositas-Pipeline aus - FDA-Zulassung für Alzheimer-Test

Top-Rankings

In diese Aktien hat Jeremy Granthams GMO im zweiten Quartal 2026 investiert
Blick ins Depot
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Die von Bill und Melinda Gates gegründete Gates Foundation verwaltet ihr milliardenschweres Verm ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.