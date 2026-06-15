|Anspruchsvolles Umfeld
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15.06.2026 09:36:06
Flughafen Zürich-Aktie gefragt: Noida-Flughafen bei Dehli in Betrieb genommen
Der vom Flughafen Zürich entwickelte Noida International Airport in der Grossregion Dehli hat heute den kommerziellen Betrieb aufgenommen.
Der Hochlauf erfolge allerdings in einem anspruchsvollen Umfeld, heisst es weiter. So würden seit März 2026 der Nahost-Konflikt, Luftraumsperrungen, gestiegene Treibstoffkosten und Kapazitätsanpassungen den globalen Luftverkehr belasten. Dies wirke sich auch auf die Einführung neuer Strecken und Frequenzen am Standort Noida aus.
Der Flughafen Zürich hält dennoch an seiner positiven Einschätzung des indischen Luftverkehrsmarktes fest, und auch die im März kommunizierte Finanzprognose für den Konzern bleibt unverändert. Weitere Informationen zum Anlauf des Betriebs und ein detaillierterer Ausblick zu Noida sollen mit den Halbjahreszahlen 2026 veröffentlicht werden.Die Flughafen Zürich-Aktie klettert im Schweizer Handel zeitweise um 5,29 Prozent auf 247,63 Franken.
an/to
Zürich (awp)
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