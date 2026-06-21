Flughafen Zürich-Aktie: Flugbetrieb nach temporärer Skyguide-Störung wieder aufgenommen

Zuvor war der Luftraum östlich von Bern für mehrere Stunden gesperrt worden.

Der Flugbetrieb werde seit 07.45 Uhr schrittweise wiederhergestellt, sagte Livia Caluori, Mediensprecherin des Flughafens Zürich, am Sonntagmorgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Am Morgen seien gar keine Starts möglich gewesen. Landungen seien noch bis 06.45 Uhr erfolgt.

Störung bei der Flugsicherung

Wie viele Flüge und Passagiere von den Ausfällen betroffen waren, war zunächst unklar. Grund für die Beeinträchtigungen war eine technische Störung bei der Flugsicherung Skyguide. Diese hatte am Sonntagmorgen den Schweizer Luftraum östlich von Bern geschlossen, wie das Unternehmen mitteilte. Die genaue Ursache werde derzeit noch abgeklärt.

Die Massnahme sei zum Schutz von Passagieren und Besatzungen ergriffen worden. Skyguide berief einen Krisenstab ein. Spezialistinnen und Spezialisten arbeiteten an der Behebung der Störung.

Bern (awp/sda)