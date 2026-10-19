|Mehr Ziele
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19.10.2026 14:00:37
Flughafen Zürich-Aktie: Flugangebot im Winter ausgebaut
Ab dem Flughafen Zürich werden im kommenden Winter etwas mehr Ziele angeflogen als im Vorjahr.
Neu wird etwa Swiss fünfmal wöchentlich nonstop nach Bengaluru in Indien fliegen. Weiter nimmt Easyjet Marrakesch mit zwei Flügen pro Woche ins Streckennetz auf, während Edelweiss neu zwei wöchentliche Flüge nach San José anbietet. Zudem wird das Angebot nach Lappland mit Finnair ergänzt.
Auch auf den Verbindungen nach Asien steigen die Kapazitäten: Thai Airways erhöht das Angebot nach Bangkok ab Januar auf elf Flüge pro Woche, und Cathay Pacific setzt auf der Strecke nach Hongkong einen grösseren Airbus ein.
Der Winterflugplan gilt vom 25. Oktober 2026 bis zum 27. März 2027. Wegen des Nahostkonflikts seien Anpassungen auf einzelnen Routen nicht auszuschliessen, so der Flughafen.
an/uh
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Zürich (awp)
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