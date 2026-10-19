Flughafen Zürich-Aktie: Flugangebot im Winter ausgebaut

Der Winterflugplan 2026/27 umfasst 173 Destinationen in 71 Ländern, wie der Flughafen am Montag mitteilte. Im Vorwinter waren es noch 169 Ziele.

Neu wird etwa Swiss fünfmal wöchentlich nonstop nach Bengaluru in Indien fliegen. Weiter nimmt Easyjet Marrakesch mit zwei Flügen pro Woche ins Streckennetz auf, während Edelweiss neu zwei wöchentliche Flüge nach San José anbietet. Zudem wird das Angebot nach Lappland mit Finnair ergänzt.

Auch auf den Verbindungen nach Asien steigen die Kapazitäten: Thai Airways erhöht das Angebot nach Bangkok ab Januar auf elf Flüge pro Woche, und Cathay Pacific setzt auf der Strecke nach Hongkong einen grösseren Airbus ein.

Der Winterflugplan gilt vom 25. Oktober 2026 bis zum 27. März 2027. Wegen des Nahostkonflikts seien Anpassungen auf einzelnen Routen nicht auszuschliessen, so der Flughafen.

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Zürich (awp)