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Strategie 21.08.2026 14:34:36

Flughafen Zürich-Aktie fester: Beteiligung in Belo Horizonte verkauft

Flughafen Zürich-Aktie fester: Beteiligung in Belo Horizonte verkauft

Der Flughafen Zürich verkauft seine Minderheitsbeteiligung am internationalen Flughafen Belo Horizonte in Brasilien.

Aus der Transaktion erwartet der Konzern einen einmaligen Nettogewinn von rund 17 Millionen Franken.

Die indirekt gehaltene Beteiligung von 12,75 Prozent werde an Aeropuerto de Cancún, eine Tochter des mexikanischen Flughafenbetreibers ASUR, veräussert, teilte der Flughafen Zürich am Freitag mit. Der Vollzug wird nach Erhalt der notwendigen regulatorischen Genehmigungen in den kommenden Monaten erwartet.

Der Flughafen Zürich war 2013 als Minderheitsinvestor bei Belo Horizonte eingestiegen. Mit dem Verkauf setzt der Konzern seine Strategie um, sich bei seinen internationalen Engagements auf Mehrheitsbeteiligungen mit operativer Verantwortung zu konzentrieren.

Der erwartete Sondergewinn entspricht knapp 5 Prozent des Reingewinns von 346 Millionen Franken, den der Flughafen Zürich 2025 erzielt hatte.

Im Schweizer Handel geht es für die Flughafen Zürich-Aktie zeitweise um 0,53 Prozent nach oben auf 226,80 Franken.

yz/cg

Kloten (awp)

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