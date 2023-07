Flughafen Zürich-Aktie: Ferienstart an Flughafen Zürich, Genf und Basel

Es herrschte zwar viel Betrieb. Aber es gab keine grösseren Warteschlangen von Passagieren beim Check-In. Der Flugbetrieb verlief störungsfrei.

"Sommerferien bedeuten immer Hochbetrieb am Flughafen", erklärte Mediensprecherin Jasmin Bodmer-Breu auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. An Spitzentagen rechne der Flughafen Zürich dann mit rund 100'000 Passagieren pro Tag. Am Samstag und Sonntag gab es einen grossen Ansturm, der aber ohne Probleme gemeistert werden konnte. Tagesaktuelle Zahlen zum Passagieraufkommen im Juli werden aber erst Mitte August publiziert.

Mit einem höheren Passagieraufkommen als am Samstag rechnet die Flughafen-Sprecherin am nächsten Wochenende. Im Kanton Zürich beginnen dann die Sommerferien und gegen Ende Juli sind die ersten Rückreisewellen zu erwarten.

Zehntausende unterwegs

Genaue Angaben zu den Passagierzahlen an diesem Wochenende können auch am EuroAirport erst im Nachhinein gemacht werden. Erwartet würden jedoch ähnliche Zahlen wie in den vergangenen Wochen, in der Grössenordnung zwischen 25'000 und 30'000 Passagieren pro Tag während dieses Wochenendes, hiess es beim EuroAirport auf Anfrage.

Durch das trinationale Einzugsgebiet des EuroAirport verlängere sich die Sommerferienzeit für den Flughafen um mehrere Wochen. Dadurch seien die Passagierspitzen weniger ausgeprägt, Dennoch müsse teilweise mit längeren Wartezeiten gerechnet werden.

Am Flughafen Genf sind zwischen Freitag und Samstag mehr als 100'000 Passagiere abgefertigt worden. Für Sonntag wurden über 50'000 Reisende erwartet. Grössere Störungen des Flugverkehrs waren nicht zu erwarten. Die Zahlen liegen üblichen Rahmen der Sommersaison, wie eine Flughafen-Sprecherin auf Anfrage sagte.

