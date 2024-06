Flughafen Zürich-Aktie etwas fester: Flughafen Zürich verzeichnet im Mai weniger Flüge als vor der Corona-Pandemie

Insgesamt starteten und landeten 23'465 Flüge am grössten Schweizer Flughafen. Das sind 2 Prozent weniger als im Mai 2019.

Damit nimmt der Rückstand zu den Vorkrisenwerten weiter ab, wie eine Datenauswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt. Allerdings gab es im Mai 2024 mit dem Pfingstmontag und dem in vielen Kantonen gefeierten Fronleichnam auch zwei freie Tage mehr, während beide Feiertage im Jahr 2019 erst auf den Juni fielen. Feiertage unter der Woche führen oft dazu, dass Menschen Brückentage einziehen und in die Ferien fliegen.

Im April war der Abstand zum Vergleichsmonat 2019 mit 4,7 Prozent noch mehr als doppelt so hoch gewesen. In den ersten drei Monaten des Jahres hatte das Minus jeweils gar im zweistelligen Bereich gelegen, im Januar mit -14,5, im Februar mit -11,9 und im März mit -10,6 Prozent.

Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat stieg die Zahl der Flüge derweil weiter: Gegenüber Mai 2023 starteten und landeten im Mai diesen Jahres 8,3 Prozent mehr Flugzeuge in Zürich. Allerdings gab es 2024 auch hier mit Fronleichnam einen freien Tag mehr als im Vorjahr.

Die Flugbewegungszahlen am Flughafen Zürich basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, in der alle Flüge nach Instrumentenflugregeln erfasst sind. In diesem so genannten IFR-Verkehr sind neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten. Die Zahl der Flugbewegungen sagt aber nichts aus über die Grösse der abgefertigten Flugzeuge und deren Auslastung.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat Mai veröffentlicht der Flughafen Zürich am 12. Juni.

Die Flughafen Zürich-Aktie gewinnt via SIX zwischenzeitlich 0,26 Prozent auf 192,40 Franken.

tv/cg

Zürich (awp)